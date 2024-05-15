Ali Yasir okul yolunda can verdi

Konya'nın Çumra ilçesinde motosikletiyle okula giderken öğrenci servisiyle çarpışan lise öğrencisi Ali Yasir Demirel (17) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Geçtiğimiz pazartesi günü sabah saatlerinde Yenidoğan Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde yaşanan kazada, 11'inci sınıf öğrencisi Demirel, motosikletiyle okula giderken kavşakta Üzeyir Güngör'ün kullandığı öğrenci servisiyle çarpıştı. Ağır yaralanan Ali Yasir, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Konya'nın Ereğli ilçesinde ise Emre Tekin'in yönetimindeki TIR, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Tekin, olay yerinde hayatını kaybetti. Yanında bulunan Yunus Emre Vural ise hastaneye kaldırıldı. Muğla'da da Fethiye- Göcek karayolunda Kadir K. idaresindeki hafriyat yüklü traktör, direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Traktörün altında sıkışan sürücü ağır yaralı halde kurtarıldı ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tokat'ın Erbaa ilçesinde ise D-100 karayolu mevkiinde gerçekleşen kazada, Muzahattin Ünlü'nün (54) yönetimindeki otomobil, yol kenarına park edilen Adem Koçoğlu'nun kullandığı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü Ünlü yaralı olarak kurtarılırken, araçta sıkışan ağabeyi Şükrü Ünlü yaşamını yitirdi. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ise, Miss Ortasöz idaresindeki TIR, karşı istikametten gelen Mehmet Mustafa Öner idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Öner hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.