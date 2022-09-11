Haberler Yaşam Haberleri Alibeyköy Barajı’nda 15 yaşındaki çocuk boğuldu
Giriş Tarihi: 11.9.2022 18:58 Son Güncelleme: 11.9.2022 19:11

Alibeyköy Barajı’nda 15 yaşındaki çocuk boğuldu

Serinlemek için Alibeyköy Barajı’na giren 11 yaşındaki Eyüp Ensar Gökçe’nin boğulduğunu gören 15 yaşındaki Mehmet Derya, arkadaşını kurtardıktan sonra suda boğuldu.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Alibeyköy Barajı’nda 15 yaşındaki çocuk boğuldu

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki Mehmet Derya ile 11 yaşındaki Eyüp Ensar Gökçe, Alibeyköy Barajı'na geldi. Gökçe bir süre sonra baraja girdi. Arkadaşının suda kaybolduğunu gören Mehmet Derya, suya girerek arkadaşını barajdan çıkarttı. Arkadaşını barajın kıyına kadar getirmeyi başaran Mehmet Derya, suda kayboldu.

ARKADAŞINI KURTARDI KENDİSİ ÖLDÜ

Eyüp Ensar Gökçe, kendisini çıkarttıktan sonra suda kaybolan arkadaşı için vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada baraja giren vatandaşlar suda kaybolan Derya'yı sudan çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

ARKADAŞI OLAYI ANLATTI

Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Mehmet Derya'nın cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili konuşan arkadaşı tarafından kurtarılan Eyüp Ensar Gökçe, "Elimden tuttu, sonra beni omzuna aldı. Sonra kendisi boğuldu. Suyun altından yüzerek buraya geldim. Sonra ağabeyler geldi, beni aldı. On dakika sonra kendime geldim, 5-10 dakika sonra da onu çıkardılar" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen İsmail Ok: Yarkadaş'ın anlattıklarından daha büyükleri de var
Kozmik karargah İdil Kültür Merkezi! Berkin Elvan'ı bile bile ölüme götürdüler
İmamoğlu yeni bir skandala imza attı! Kaza oldu, 4.5 saat konserde kaldı
GSB personel alımı başvuru ekranı e-Devlet: Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022 GSB personel alımı başvuru şartları ve tarihleri
Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul ve Ankara dâhil birçok ilde sağanak yağışlar görülecek
Son Dakika: Yerli doğal gazın evlere gireceği tarih belli oldu! Bakan Dönmez: Keşfin ateşi Akdeniz'de yanacak
THY'den taşeron çalışanlara 20 bin lira prim
Sözleşmeliye kadro taslağı: 2022 Sözleşmeliye kadro verilecek mi, kimleri kapsıyor, ne zaman verilecek? İşte son durum...
Emekli promosyon ödemeleri katlanıyor! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi 2022 Eylül ayı için güncellendi
SON DAKİKA! Çanakkale açıklarında bir gemiye Yunan unsurları tarafından ateş açıldı: Türk botları bölgeye gitti
ARKADAŞINA GÖNDER
Alibeyköy Barajı’nda 15 yaşındaki çocuk boğuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA