Alibeyköy Barajı’nda 15 yaşındaki çocuk boğuldu

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki Mehmet Derya ile 11 yaşındaki Eyüp Ensar Gökçe, Alibeyköy Barajı'na geldi. Gökçe bir süre sonra baraja girdi. Arkadaşının suda kaybolduğunu gören Mehmet Derya, suya girerek arkadaşını barajdan çıkarttı. Arkadaşını barajın kıyına kadar getirmeyi başaran Mehmet Derya, suda kayboldu.

ARKADAŞINI KURTARDI KENDİSİ ÖLDÜ

Eyüp Ensar Gökçe, kendisini çıkarttıktan sonra suda kaybolan arkadaşı için vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada baraja giren vatandaşlar suda kaybolan Derya'yı sudan çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

ARKADAŞI OLAYI ANLATTI

Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Mehmet Derya'nın cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili konuşan arkadaşı tarafından kurtarılan Eyüp Ensar Gökçe, "Elimden tuttu, sonra beni omzuna aldı. Sonra kendisi boğuldu. Suyun altından yüzerek buraya geldim. Sonra ağabeyler geldi, beni aldı. On dakika sonra kendime geldim, 5-10 dakika sonra da onu çıkardılar" dedi.