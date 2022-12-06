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Giriş Tarihi: 6.12.2022 15:25

Alibeyköy’deki tramvay kazasında 33 yaralıdan sadece 3’ü kaldı

İstanbul Eyüpsultan Alibeyköy’deki  Tramvay durağında tramvay ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 33 yaralıdan 30’unun hastanedeki tedavilerinin yapılıp taburcu edildiği sadece üç yaralının tedavisine devam edildiği kaydedildi. Tedavi altında tutulan üç yaralının ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Alibeyköy’deki tramvay kazasında 33 yaralıdan sadece 3’ü kaldı

Alibeyköy'de Namık Kemal Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada Taksim- Cebeci seferi yapan 36T hatlı otobüsün tramvay raylarının üzerinden geçtiği sırada Alibeyköy istikametine seyir halinde bulunan tramvay ile çarpışmış ve İETT otobüsünü ikiye ayırarak sürükleyip park halindeki 2 otomobile ve bir güvenlik kulübesine çarptıktan sonra durabilmişti.

Kazada 33 kişi yaralanarak hastanelere kaldırılıp tedavi altına alınmıştı. İlk belirlemelere göre 4 ağır yaralının bulunduğu açıklanmıştı. 33 yaralı hastanede tedavi görürken alınan bilgilere göre 30 yaralının 5 tanesinin Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve 28 tanesinin de çevre hastanelerindeki tedavilerinin yapıldıktan sonra taburcu edildikleri 3 yaralıdan bir tanesinin de yoğun bakımdan çıkarılıp servise alındığı kaydedildi.

33 yaralıdan sadece 3 tanesinin hastanelerde tedavilerinin devam ettiği hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.

Kazayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmasının devam ettiği belirtildi.

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Alibeyköy’deki tramvay kazasında 33 yaralıdan sadece 3’ü kaldı
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