Alibeyköy’deki tramvay kazasında 33 yaralıdan sadece 3’ü kaldı

Kazada 33 kişi yaralanarak hastanelere kaldırılıp tedavi altına alınmıştı. İlk belirlemelere göre 4 ağır yaralının bulunduğu açıklanmıştı. 33 yaralı hastanede tedavi görürken alınan bilgilere göre 30 yaralının 5 tanesinin Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve 28 tanesinin de çevre hastanelerindeki tedavilerinin yapıldıktan sonra taburcu edildikleri 3 yaralıdan bir tanesinin de yoğun bakımdan çıkarılıp servise alındığı kaydedildi.