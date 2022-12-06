SON DAKİKA: Tramvay sürücüsü tutuklandı: Açlıktan gözüm kararmış bayılmış olabilirim!

''AÇLIKTAN GÖZÜM KARARMIŞ BAYILMIŞ OLABİLİRİM''

Yolu takip ettiğini belirten Özcan ifadesinin devamında '' Hareketlendikten sonraki süreci hatırlamıyorum. 4 ay kadar önce kalp çarpıntısı şikayetiyle hastaneye gitmiştim. Bunun dışında herhangi bir kronik rahatsızlığım bulunmamaktadır. Olay sabahında hiçbir şey yememiştim. Açlıktan gözüm kararmış, bayılmış olabilirim. Kaç dakika baygın kaldığımı hatırlamıyorum. Çünkü kendime geldiğimde kullandığım tramvay İETT otobüsüne çarptığını ve olay yerine ambulansların geldiğini gördüm. Ardından sağlık ekipleri beni hastaneye götürdü. Hastanenin ardından karakola giderek ifademi verdim" dedi.

''DAHA ÖNCE ARIZALAR MEYDANA GELMİŞTİ''

İfadesinin devamında, "Başıma ilk defa böyle bir kaza geldi. Daha önce hiç kazam yoktur. Yaşanılanlardan dolayı çok üzgünüm. Her şey iradem ve kontrolüm dışında meydana gelmiştir. Bayıldığım için tramvay ışıklarının yeşil mi kırmızı mı yandığını hatırlamıyorum. Normalde tramvay kabininde ivme kolunu manuel kullanırım. Bu güzergahta veya başka güzergahlarda daha önce başıma birçok kez sinyalizasyon arızaları meydana gelmiştir. Ancak olay tarihinde yaşanan kazada, sistemin aynı şekilde hata verip vermediğini bilmiyorum. Araştırılmasını talep ediyorum" diyerek ifadesini sonlandırdı. Semi Özcan çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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