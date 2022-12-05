33 kişinin yaralandığı kaza nasıl gerçekleşti! Şoför o anları anlattı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Alibeyköy'de Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Taksim- Cebeci seferi yapan 36T hatlı İETT otobüsü, Taksim'den Cebeci'ye gidiyordu.
Normal güzergahında ilerleyen otobüs, Namık Kemal Caddesi'nde rayların üstünden geçtiği sırada Alibeyköy Metro İstasyonu istikametinden gelen tramvay ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs park halindeki 2 otomobile ve bir güvenlik kulübesine çarptıktan sonra durabildi.
"KURALLARA TAMAMEN UYDUM"
Otobüs şoförü Ünal Koçkesen, tedavi gördüğü hastanede kazayı anlattı. Koçkesen, "Normal güzergahımda gidiyordum. Yeşil ışıkta geçiyordum, otobüsümün yarısından fazlası zaten geçmişti. Geçişimi tamamlamadan tramvay otobüsün arka tarafından vurdu. Tramvayın şoförü olup olmadığını göremedim" dedi.
"Kurallara tamamen uydum" diyen Koçkesen, "Kamera kayıtlarına da zaten bakıldı. Tramvayın kırmızıda geçtiği görülüyor. Yeşil yandığı için ben normal güzergahımda seyir halindeydim, tramvayla işim olmadığı için bakmadım.
Şu ana kadar maddi hasarlı bile bir kazam yok, ilk defa kaza yaşadım. Korktum" dedi. Koçkesen sağlık durumunun ise iyi olduğunu belirtti.
VALİ YERLİKAYA: ALİBEYKÖY'DEKİ KAZADA 33 HEMŞEHRİMİZ YARALANDI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Alibeyköy Tramvay Durağı'nda meydana gelen trafik kazasında 33 kişinin yaralandığını açıkladı.
Alibeyköy Namık Kemal Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında Taksim- Cebeci seferi yapan 36T hatlı otobüs, rayların üstünden geçtiği sırada Alibeyköy Metro İstasyonu istikametinden gelen tramvay ile çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs park halindeki 2 otomobile ve bir güvenlik kulübesine çarptıktan sonra durabildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kazada 33 kişinin yaralandığını açıkladı.
Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Alibeyköy Tramvay Durağı'nda meydana gelen trafik kazasında maalesef 33 hemşehrimiz yaralandı. Tedavileri devam eden hemşehrilerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum." dedi.
ALİBEYKÖY'DE KAZA YAPAN TRAMVAYLA İETT OTOBÜSÜ KALDIRILDI
Tramvay Durağı'nda meydana gelen ve 33 kişinin yaralandığı kazaya karışan İETT otobüsü ile tramvay olay yerinden kaldırıldı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Alibeyköy'de Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Taksim- Cebeci seferi yapan 36T hatlı otobüs, Taksim'den Cebeci'ye gidiyordu
Normal güzergahında ilerleyen otobüs, Namık Kemal Caddesi'nde rayların üstünden geçtiği sırada Alibeyköy Metro İstasyonu istikametinden gelen tramvay ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs park halindeki 2 otomobile ve bir güvenlik kulübesine çarptıktan sonra durabildi. Tramvayın ikiye böldüğü otobüsün içindeki yaralılara ilk müdahaleyi çevrede bulunanlar yaptı.
İhbar verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda, ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulans ile çevre hastanelere sevk edilirken, otobüs içinde sıkışan bir yolcu itfaiyenin çalışmasının ardından çıkartılarak hastaneye gönderildi. Saatler süren çalışmaların ardından ikiye bölünen İETT otobüsü ile tramvay olay yerinden kaldırıldı. Belediye ekiplerinin ise temizlik çalışmaları devam ediyor