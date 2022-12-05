33 kişinin yaralandığı kaza nasıl gerçekleşti! Şoför o anları anlattı

İhbar verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda, ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulans ile çevre hastanelere sevk edilirken, otobüs içinde sıkışan bir yolcu itfaiyenin çalışmasının ardından çıkartılarak hastaneye gönderildi. Saatler süren çalışmaların ardından ikiye bölünen İETT otobüsü ile tramvay olay yerinden kaldırıldı. Belediye ekiplerinin ise temizlik çalışmaları devam ediyor