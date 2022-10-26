Alim komiseri şehit edenler tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Eylül günü Avcılar'da yaşanan Recep Esvet cinayetinin soruşturmasını yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisi 3 kişiyi gözaltına almak için 23 Ekim günü Silivri'deki bir adrese gitmişti. Adrese gelen polis ekibine, şüpheliler tarafından ateş açılmış, olayda komiser yardımcısı Alim Nar yaralanmıştı. Hemen hastaneye kaldırılan Nar, kurtarılamayarak şehit olmuştu.Şehit polisin cenazesi, dün İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde gerçekleştirilen törenin ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilmişti. Törende konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 3 şüphelinin olayın hemen ardından 4 tabancayla birlikte yakalandığını açıklamıştı.Polise silahla karşılık veren ve komiser yardımcısı Alim Nar'ı şehit eden Nihat Taş, Turan Taş ve Can Erseven emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.