Alışveriş dönüşündeki kazada bir aile yok oldu

Kayseri'nin Felâhiye ilçesinde yaşayan Ramazan Balkaya (62), oğlu Hakan Balkaya (31), gelini Fatma Balkaya (34) ve torunu Arven Lima Balkaya'yı da alarak Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine gitti. Alışverişin ardından Felahiye'ye dönmek üzere yola çıkan ailenin otomobili, Devecipınar Beldesi yakınlarında karşı yönden gelen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Ramazan, Hakan ve Fatma Balkaya olay yerinde, Arven Lina Balkaya ise Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.Samsun'da, Ankara karayolunun Tekke mevkiinde yol kontrolü için duba koyan trafik polislerinin otomobiline, yağmur nedeniyle kayarak gelen başka bir otomobil çarptı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı kazada, otomobildekiler maddi hasara bakmak için aşağıya indi. Bu sırada yine yağmur nedeniyle kayarak kontrolden çıkan yabancı plakalı bir TIR, maddi hasarlı kazaya karışan araçlara ve araçtan inenlere çarptı. TIR'ın çarpmasıyla yol kenarına savrulan Recep Yalçın, Makbule Yalçın ve Beyhan Arslan hayatını kaybetti. Yağışın devam ettiği bölgede, bu kazadan kısa bir süre sonra, 700 metre mesafede bir TIR, bir hafif ticari araç, bir minibüs ve 5 otomobilden oluşan 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 6 kişi yaralandı.Afyonkarahisar'da, Ogün Uzunkaya (38) ile Kamil Çetin'in (80) kullandığı otomobiller, Sandıklı ilçesindeki Susuz Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Araçta sıkışan Kamil Çetin ve eşi Hacer Çetin (75) ölürken, Ogün Uzunkaya ve yanında bulunan 2'si çocuk 3 kişi de yaralandı.Gaziantep'te, Şahinbey 100'üncü Yıl Tünellerinde kontrolden çıkarak tünel duvarına çarpan motosikletteki İbrahim Karaoğlu (23) ve Settar Küçük (22) hayatını kaybetti. İslahiye İlçesinde ise önceki gece, önünde giden silobas dorse takılı TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Yılmaz Günay öldü.Tekirdağ Süleymanpaşa'da kontrolden çıkarak duvara çarpan motosikletin sürücüsü Ahmet Yiğit Erel (18) öldü.Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu Ramiz Tanrıver ve aynı araçtaki Aynur Tanrıver yaşamını yitirdi.Antalya'da kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü Ramazan Menekşe (48) öldü.Niğde'nin Bor ilçesinde TIR, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.