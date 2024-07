Alkışlar kaymakam Ferit’e

Yozgat Çayıralan İlçe Kaymakamı Ferit Can, 3 ay önce atandığı ilçede kısa sürede köy köy, sokak sokak gezerek halkın sorunlarını dinledi. Vatandaşların ihtiyaçlarını not eden Kaymakam Can, çocuklara ise "Sizi en çok ne mutlu eder" sorusunu yöneltti. Çocuklar ise "Bizim ilçemizde hiç şenlik olmuyor. Çocuk şenliği istiyoruz" dedi. Çocukların şenlik isteği üzerine harekete geçen Kaymakam Ferit Can, ilçenin tarihindeki ilk çocuk şenliğini düzenlemek için çalışma başlattı. Bir aylık bir çalışmanın ardından Kaynarpınar mesire alanında Çayıralan 1. Çocuk Şenliği düzenlendi.Çayıralan 1. Çocuk Şenliği'nde konuşan Çayıralan Kaymakamı Ferit Can, çocukların isteklerini ve hayallerini görerek buna göre projeler geliştirdiklerini belirterek, "Etkinliğe katılan her bir çocuğumuza kitap hediye ettik. Ufku açık, hayatında ahlaklı, işinde becerikli ve okumayı seven bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Çayıralan ilçemizin köylerinden de dezavantajlı bireylerimizi ve özel çocuklarımızı da etkinliğe davet ederek sosyalleşmelerini sağladık. Onlar için de bir farkındalık oluşturmayı amaçladık. Bu sene birincisini düzenlediğimiz Çayıralan Kaymakamlığı Çocuk Şenliği'ni her yıl temmuz ayında bizden sonra gelecek kaymakamlarımızın da devam ettirmesini temenni ediyorum" diye konuştu. Çayıralan 1. Çocuk Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte animasyon gösterileri, Karagöz ve Hacivat oyunu ile sihirbazlık gösterileri sergilendi. Yüzleri boyanan çocuklara pamuk şeker, patlamış mısır ile çekilişle çeşitli hediyeler dağıtıldı. Çocuklarla birlikte ailelerin de keyifli anlar yaşadığı şenlik havai fişek gösterileriyle sona erdi.