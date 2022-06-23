Alkışlar o belediye başkanına! Günün kahramanı: Okul okul gezerek veli ve öğrencileri ikna ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1 milyon genç istihdam hedefi doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalayarak proje başlatan ilk belediye olan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, okul okul gezerek veli ve öğrencilerle buluşuyor.

STAJ SENİ ÇAĞIRIYOR

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 Kalkınma Planı içerisinde hedef gösterdiği 'Gençler, işgücü piyasasında aranan eleman olmaları için ortaokuldan itibaren mesleki eğitime özendirilecek, gençlerin yeteneklerine ve piyasa taleplerine uygun eğitim almaları sağlanacaktır' hedefi doğrultusunda gençlerimizin eğitimlerinin yanında staj yapmalarına imkan sunacak sistemi oluşturarak onların yolunu aydınlatıyoruz. Bu doğrultuda proje üreten ilk belediye olmanın gururunu yaşıyoruz. "Bir Sonraki Durak İstihdam" mottosu ile başlatmış olduğumuz 'Staj Seni Çağırıyor Proje'mizle de gençlerimizi sektörlerdeki firmalar ile bir araya getiriyor, onların üreten Türkiye yolunda meslek kazanmalarına köprü oluyoruz. Gençlerimizin ışıklarıyla geleceklerini aydınlatmaları ve ekonomimize değer katmalarını çok önemsiyoruz." Dedi.