Alkol aldı arkadaşının canına kıydıcanına

Muğla'nın Ortaca ilçesi Beşköprü Mahallesi'nde geçtiğimiz akşam saat 22.00 sıralarında, aynı işyerinde çalıştıkları öğrenilen F.Y. ile Mutlu Kılıç, ilçe merkezinde bir mekânda beraber alkol aldı. İki arkadaş, F.Y.'nin kullandığı motosikletle mekândan ayrıldı. F.Y. Beşköprü Mahallesi'ne geldi ve Kılıç'ı motorundan indirdi.İndirdikten sonra yanında bulunan tabancayı çıkararak Kılıç'ın göğsüne ateş etti ve olay yerinden kaçtı. Kılıç, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan cinayet şüphelisi F.Y. kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin sorgusu sürüyor.