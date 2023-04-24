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Giriş Tarihi: 24.4.2023 19:35 Son Güncelleme: 24.4.2023 20:01

Alkollü araç kullandı, ayağından oldu

Bayramın son günü Bayrampaşa O-3 Tem Bağlantı Yolu'nda seyir halindeki bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolu ayıran bariyerlere çarptı. Kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücünün ayağı bilek kısmından koptu. Alkollü olduğu iddia edilen yaralı sürücü, tedavisi için hastanaye kaldırıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Alkollü araç kullandı, ayağından oldu

Kaza Bayrampaşa O-3 Tem Bağlantı Yolu Aksaray istikametinde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen 57 DB 299 plakalı otomobili sürücüsü Tuncay Çil, seyir halinde giderken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yolu ayıran bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tuncay Çil kullandığı otomobilde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

BARİYERE ÇARPAN SÜRÜCÜNÜN AYAĞI BİLEĞİNDEN KOPTU

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Tuncay Çil'in ayağının bilek kısmından koptuğunu belirledi. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolu araç geçişine kapattı. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Kaza sonrası sürücünün kopan ayağını da otomobilden alan sağlık ekipleri ağır yaralanan Çil'in ayağının tekrar yerine dikilmesi için önce Bayrampaşa Devlet Hastanesine oradan da ayağının yerine dikilebilmesi için tam teşeküllü bir hastaneye sevk edildi. Ayağın tekrar yerine dikilmesi için operasyon başlatıldı. Polis ekipleri aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Alkollü araç kullandı, ayağından oldu
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