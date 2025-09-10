Haberler Yaşam Haberleri Alkollü genç Porsuk Çayı’na düştü: Dakikalarca kalp masajı uygulandı!
Alkollü genç Porsuk Çayı’na düştü: Dakikalarca kalp masajı uygulandı!

Eskişehir'de bir kişi arkadaşıyla alkol aldıktan sonra dengesini kaybederek suya düştü. Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edilirken, yapılan çalışmalarda sudan çıkarılan gence dakikalarca kalp masajı uygulandı. Ağır yaralanan genç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, alkollü olan ve ifade vermekte güçlük çeken arkadaşı karakola götürüldü.

Olay, Kırmızıtoprak Mahallesi Nilay Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.M. ve B.N. isimli arkadaşı, Porsuk Çayı'nın kenarına oturarak alkol aldı.

Bir süre sonra suya düşen yabancı uyruklu R.M., Porsuk Çayı'ndan çıkamadı. Gözden kaybolan R.M. için endişelenen B.N., durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.



DAKİKALARCA KALP MASAJI UYGULANDI

Suda kaybolan R.M.'nin bulunması amacıyla ekiplerce arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Dalgıç itfaiye personeli tarafından yeri tespit edilerek sudan çıkartılan gence sağlık ekipleri müdahale etti.

Durumu ağır olan ve ambulansta dakikalarca kalp masajı yapılan R.M., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, hatalı park edilen araçlar sebebiyle ambulansın manevra yapmakta zorlandığı görüldü.

Polis ekiplerine ifade vermekte güçlük çeken B.N. ise ekip aracıyla karakola götürüldü. Nakliyecilik yaptığı bilgisi edinilen R.M. ile B.N.'nin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 19 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği öğrenildi.

