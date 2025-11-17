Almanya - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri A Grubu

2026 Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkını elde etmek isteyen Almanya ve Slovakya, Avrupa Elemeleri A Grubu'nun 6. haftasında karşı karşıya geliyor. Gruplarında oynadıkları 5 maç sonunda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 12'şer puana sahip olan iki ekip, bu karşılaşmadan galip ayrılarak grup liderliğini ele geçirmeyi hedefliyor. İşte, Almanya - Slovakya maçı canlı yayın bilgisi:
Grup liderliği için büyük önem taşıyan Almanya – Slovakya karşılaşmasının bilgileri:
|Bilgi
|Detay
|Organizasyon
|2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri (A Grubu)
|Maç
|Almanya Millî Futbol Takımı - Slovakya Millî Futbol Takımı
|Tarih
|17 Kasım 2025 Pazartesi
|Saat
|22:45 TSİ (Türkiye Saati ile)
|Yer
|Leipzig / Almanya