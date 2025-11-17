Haberler Yaşam Haberleri Almanya - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri A Grubu
Giriş Tarihi: 17.11.2025 15:56

Almanya - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri A Grubu

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde nefes kesen heyecan devam ediyor! A Grubu'nda zirveyi yakından ilgilendiren dev bir karşılaşma, puanları eşit olan iki iddialı takımı karşı karşıya getiriyor. Grubun kaderini belirleyecek Almanya - Slovakya maçı ne zaman oynanacak, Türkiye saati ile saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda? İşte grubun liderini tayin edecek o kritik karşılaşmanın tüm detayları!

Almanya - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri A Grubu

2026 Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkını elde etmek isteyen Almanya ve Slovakya, Avrupa Elemeleri A Grubu'nun 6. haftasında karşı karşıya geliyor. Gruplarında oynadıkları 5 maç sonunda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 12'şer puana sahip olan iki ekip, bu karşılaşmadan galip ayrılarak grup liderliğini ele geçirmeyi hedefliyor. İşte, Almanya - Slovakya maçı canlı yayın bilgisi:

ALMANYA - SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Grup liderliği için büyük önem taşıyan Almanya – Slovakya karşılaşmasının bilgileri:

Bilgi Detay
Organizasyon 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri (A Grubu)
Maç Almanya Millî Futbol Takımı - Slovakya Millî Futbol Takımı
Tarih 17 Kasım 2025 Pazartesi
Saat 22:45 TSİ (Türkiye Saati ile)
Yer Leipzig / Almanya

ALMANYA - SLOVAKYA MAÇI HANGİ KANALDA?

FIFA 2026 Dünya Kupası eleme maçları Exxen ekranlarından takip ediliyor.

BUGÜNKÜ DÜNYA KUPASI ELEME MAÇLARI

22:45 Almanya - Slovakya

22:45 Kuzey İrlanda - Lüksemburg

22:45 Hollanda - Litvanya

22:45 Malta - Polonya

22:45 Çekya - Cebelitarık

22:45 Karadağ - Hırvatistan

