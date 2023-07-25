Almanya’da yaşayan 2 gurbetçi, 700 çocuğun yüzünü güldürdü

Almanya'da yaşayan gurbetçiler Sercan Şahbaz ve Zeynep Atam, Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra şehir şehir dolaşıp depremzede çocuklar ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kıyafet hediye alarak yüzlerini güldürüyorlar.

İki arkadaş daha sonra Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyaman illerindeki depremzede çocuklara da kıyafet hediye etmeyi ve onları mutlu etmek için bu etkinliği düzenlenlediklerini söyleyen Sercan Şahbaz, "Almanya'nın Köln şehrinden geldik. Diyarbakır'a uğradık. Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya, daha sonra Midyat'a geldik. Yarında Gaziantep ve devamını getireceğiz. Çocuklar ve depremzedeler için yardım etmeyi amaçlıyoruz. Umarız amacımıza ulaşırız. Sağ olsun herkeste destek veriyor." şeklinde konuştu.

Çocuklarına kıyafet hediye edilen Midyatlı anne Merve Gültekin, "Arkadaşlar sağ olsunlar Avrupa'dan yardım amaçlı Türkiye'ye gelmişler. Çocuklara, durumu olmayan insanlara yardım elini uzattılar. Çok teşekkürler yardımlarından dolayı ve çocukları sevindirdikleri için." dedi.