Almanya’dan Türkiye’ye 100 bin dolarlık sipariş suikast

Yeni nesil suç örgütleri, yönetici kadrolarının ve birçok üyesinin hapiste olması nedeniyle son dönemde saldırı talimatlarını yakalanmamak için sosyal medya üzerinden veriyor. Ancak polis ekiplerinin artan denetimleri ve özellikle motosikletli saldırılara yönelik sıkı önlemleri, pek çok eylemi başlamadan bitiriyor.

DEVRİYE EKİPLERİNİN DİKKATİ SALDIRIYI ENGELLEDİ

Türkiye'de örgüt üyelerinin azaldığını fark eden bu gruplar, son dönemde çareyi ithal saldırganlarda buldu. Şişli Esentepe'de devriye gezen polis ekipleri, gece yarısı Zincirlidere Caddesi üzerinde şüpheli hareketler sergileyen Muhammed Beşir Hamami Albaw'ı durdurdu. Boynunda kar maskesi bulunan şüphelinin yapılan üst aramasında bel kısmında kabarıklık fark edildi. Kendi rızasıyla silahını çıkarıp teslim eden Albaw'ın üzerinde mermi de bulundu.

SUİKAST İÇİN 100 BİN DOLAR ALDIM

Sorgusunda dikkat çekici ifadeler veren Albaw, sukiast için tutulduğunu itiraf etti, "Esentepe'de bir otelde kalan kişiyi vurmak için Türkiye'ye geldim. Bu iş için yurt dışından yüz bin dolar aldım." Yeni nesil mafya örgütü üyesi olduğunu iddia eden şüphelinin Türkiye'ye Almanya'dan kaçak yollardan giriş yaptığını ortaya çıktı. Polis tarafından ele geçirilen ruhsatsız tabanca, mermi ve kar maskesi muhafaza altına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.