Alperen’in ölümünde çarpıcı gelişme! Serviste unutularak hayatını kaybetmişti!

1 MİLYONLUK TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

İzmir 5. İdare Mahkemesi'nde Serkan ve Buket Sakin çifti için 350'şer bin, Alperen'in kardeşleri Emirhan ve Yaren Sakin için 150'şer bin olmak üzere toplam 1 milyon liralık manevi tazminat davası açıldı. Ayrıca fazla hakları saklı kalmak koşuluyla 4 bin lira maddi tazminat davası açıldı. Mahkeme tarafından atanan bilirkişi incelemesi sonucu maddi tazminat anne Buket Sakin için 98 bin 763 liraya, baba Serkan Sakin için 63 bin 727 liraya yükseltildi. İzmir 5. İdare Mahkemesi, Sakin çifti için toplamda 162 bin 490 lira maddi tazminata hükmetti.