Altı çocuklu şefkat yuvası

Trabzon'da yaşayan Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Müdürü Murat Rakan ve hastanede çalışan eşi Pınar Rakan örnek bir davranışa imza attı. İki çocuk sahibi Rakan çifti, ağustos ayında anneleri denizde boğulan, babaları ise Almanya'da olan Afganistan uyruklu 4 kardeşe koruyucu aile oldu. Murat Rakan, koruyucu aile oldukları 11 yaşındaki Afganistanlı Serhat Nazari'nin kendi oğlu Alperen ile sınıf arkadaşı olduğunu belirterek, "Eşimle görüşüp koruyucu aile olma kararı verdik. 2 çocuğumuza 4 kardeş daha ekledik. Birlikte çok mutluyuz" dedi. Afganistan uyruklu Nazari ailesi 3 yıl önce Trabzon'a yerleşti. Baba Sabır Nazari Almanya'ya çalışmaya gitti. 3 kız 1 erkek çocuğuyla yaşamını sürdüren anne Bahar Nazari geçtiğimiz ağustos ayında Sürmene ilçesinde girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti. Trabzon Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Müdürü 2 çocuk babası Murat Rakan, eşi Pınar Rakan ile konuşarak tek başlarına kalan Afganistan uyruklu Sedef (16), Seher (14), Serhat (11) ve Sonya (7) Nazari'ye koruyucu aile oldu.

2 ÇOCUĞUMUZ VARDI 6 OLDU

11 yaşında Alperen ve 8 yaşında Aybüke isminde iki çocuğu olan Murat Rakan, "Serhat ile oğlum Alperen aynı sınıfta öğrenim görüyor. Babaları Almanya'da çalışmaya gitmiş, anneleri ise denizde boğularak hayatını kaybetti. Serhat ve kardeşlerinin tek başına kaldığını öğrenince eşimle görüşüp koruyucu aile olmaya karar verdik. 2 çocuğumuza 4 kardeş daha ekledik. Birlikte çok mutluyuz. Toplumsal farkındalık ve örnek olması açısından evimizi açtık. İlk ve ortaokula giden çocuklarımla birlikte onlar da sabah okula gidip akşam hep birlikte eve geliyorlar. Almanya'da çalışan babaları çocukları yanına almak için bir süreç başlattı" dedi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde memur olarak çalışan Pınar Rakan ise "Eşim bana annelerini kaybeden 4 kardeşin yalnız kaldığını söyleyince hiç düşünmeden koruyucu aile olmamız gerektiğini söyledim. Zaten çocuklardan Serhat, oğlumla aynı sınıftaydı. Çocuklar işlemler tamamlandıktan sonra evimize geldiler. Bana Pınar Abla, eşime de Murat Abi diyorlar. Bazen evde yoruluyorum ama o kadar güzel duygu yaşıyoruz ki yorgunluk kalmıyor. 4 tane pırlanta gibi çocuk, onlarla çok mutluyuz" dedi.





BİZİ AYIRMIYORLAR

16 yaşındaki Sedef Nazari ise, "2 ay önce annemi kaybettik. Babam ise 3 yıl önce çalışmak için Almanya'ya gitmişti. Oturum izni alamadığı için buraya gelemedi. Evde yalnız kalmıştık. Bizi çocuk evlerine yerleştireceklerdi. Murat Abi ve Pınar Abla bizi evine aldı, sıcak yuva kurdu. Kendi çocuklarından hiç ayırmıyor. Onlarla bir aile gibi olduk. Allah onlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.