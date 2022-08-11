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Giriş Tarihi: 11.8.2022 07:05

ALTIN FİYATLARI ÇAKILDI! Altın fiyatları ne kadar? 11 Ağustos 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları alış - satış rakamları ile haftanın dördüncü gününde de araştırılıyor. Yatırımcılar ve piyasayı yakından takip eden vatandaşlar, canlı, anlık ve güncel verileri yakından takip ediyor. Son dönemde yükseliş ivmesi yakalayan altın fiyatlarında bugün düşüş gözlemleniyor. Bugün gram altın, 1.026,66 TL’den çeyrek altın ise 1.702,00 TL’den işlem görüyor. Peki, Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 11 Ağustos 2022 altın fiyatları canlı takip ekranı…

ALTIN FİYATLARI ÇAKILDI! Altın fiyatları ne kadar? 11 Ağustos 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri! Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlarıyla pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatlarında, bir süredir yükseliş grafiği görülürken bugün düşüş yaşandı. Kapalıçarşı ve serbest piyasalarda 22 ayar bilezik, 971,55 TL'den, tam altın ise 6.786,00 TL'den güne başladı. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 11 Ağustos 2022 Perşembe canlı ve güncel altın fiyatları grafiği...

ANLIK VE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 11 AĞUSTOS 2022

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 934,85

SATIŞ: 971,55

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.867,00

SATIŞ: 6.964,00

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CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.911,00

SATIŞ: 7.015,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 6.692,00

SATIŞ: 6.786,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.346,00

SATIŞ: 3.404,00

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ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.678,00

SATIŞ: 1.702,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 1.026,47

SATIŞ: 1.026,66

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ALTIN FİYATLARI ÇAKILDI! Altın fiyatları ne kadar? 11 Ağustos 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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