Altın fiyatları son dakika gelişmeleri! Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlarıyla pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatlarında, bir süredir yükseliş grafiği görülürken bugün düşüş yaşandı. Kapalıçarşı ve serbest piyasalarda 22 ayar bilezik, 971,55 TL'den, tam altın ise 6.786,00 TL'den güne başladı. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 11 Ağustos 2022 Perşembe canlı ve güncel altın fiyatları grafiği...