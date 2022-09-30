Altın fiyatları hızla tırmanıyor! 7 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, düşecek mi?

Altın fiyatları, bugün de ekonomi gündemini takip edenler veya yatırım yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bir süredir aşağı yönlü seyreden ve 1000 TL'nin altını gören gram altın fiyatları, toparlanarak 1000 TL'nin üstüne çıktı. 7 Ekim Cuma anlık rakamlara göre 22 ayar bilezik 932 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 1.671 liradan işlem görüyor. Bu noktada ''Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, yükselmeye devam edecek mi?'' sorularına yanıt aranıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi? İşte, 7 Ekim 2022 Cuma Kapalıçarşı canlı altın fiyatları son durum…