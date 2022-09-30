Haberler Yaşam Haberleri Altın fiyatları hızla tırmanıyor! 7 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, düşecek mi?
Giriş Tarihi: 30.9.2022 07:35 Son Güncelleme: 7.10.2022 07:38

Altın fiyatları hızla tırmanıyor! 7 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, düşecek mi?

Altın fiyatları canlı, güncel ve anlık rakamları gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bir süredir aşağı yönlü ivme kaydeden altın fiyatları, son 3 haftanın zirvesine koşuyor. Geçtiğimiz hafta 1000 TL’nin altında işlem gören gram altın fiyatı, yeniden 1000 TL’nin üstüne çıktı. Bu hareketlilik sonrası yatırım yapan vatandaşlar, gözlerini canlı ve güncel rakamlar için anlık altın fiyatları grafiğine çevirdi. Peki, Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, düşecek mi, yükselmeye devam edecek mi? İşte 7 Ekim 2022 Cuma altın fiyatları canlı takip ekranı…

Altın fiyatları hızla tırmanıyor! 7 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, düşecek mi?

Altın fiyatları, bugün de ekonomi gündemini takip edenler veya yatırım yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bir süredir aşağı yönlü seyreden ve 1000 TL'nin altını gören gram altın fiyatları, toparlanarak 1000 TL'nin üstüne çıktı. 7 Ekim Cuma anlık rakamlara göre 22 ayar bilezik 932 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 1.671 liradan işlem görüyor. Bu noktada ''Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, yükselmeye devam edecek mi?'' sorularına yanıt aranıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi? İşte, 7 Ekim 2022 Cuma Kapalıçarşı canlı altın fiyatları son durum…

ALTIN FİYATLARI ZİRVEYE KOŞUYOR!

Yeni aya hareketli başlayan altın fiyatları, dalgalı seyrini sürdürüyor. Ons altın, 1.614 dolar dip seviyesini görmesinin ardından yeniden yükselişe geçti.

Geçtiğimiz haftalarda bin liranın altında işlem gören gram altın fiyatları, yeni haftada yeniden bin liranın üstüne çıktı ve 1.032 TL'yi test etti. Konuyla ilgili Ahaber'e konuşan İslam Memiş, "Kasım ayında gram altın için yeni rekorlar görebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 932,31

SATIŞ: 965,56

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.848,00

SATIŞ: 6.922,00

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CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.836,00

SATIŞ: 6.939,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.663,00

SATIŞ: 6.745,00

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YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.337,00

SATIŞ: 3.384,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.671,00

SATIŞ: 1.691,00

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GRAM ALTIN

ALIŞ: 1.021,58

SATIŞ: 1.021,78

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Altın fiyatları hızla tırmanıyor! 7 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, düşecek mi?
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