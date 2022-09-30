Altın fiyatları hızla tırmanıyor! 7 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, düşecek mi?

Altın fiyatları, bugün de ekonomi gündemini takip edenler veya yatırım yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bir süredir aşağı yönlü seyreden ve 1000 TL'nin altını gören gram altın fiyatları, toparlanarak 1000 TL'nin üstüne çıktı. 7 Ekim Cuma anlık rakamlara göre 22 ayar bilezik 932 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 1.671 liradan işlem görüyor. Bu noktada ''Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, yükselmeye devam edecek mi?'' sorularına yanıt aranıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi? İşte, 7 Ekim 2022 Cuma Kapalıçarşı canlı altın fiyatları son durum…
ALTIN FİYATLARI ZİRVEYE KOŞUYOR!
Yeni aya hareketli başlayan altın fiyatları, dalgalı seyrini sürdürüyor. Ons altın, 1.614 dolar dip seviyesini görmesinin ardından yeniden yükselişe geçti.
Geçtiğimiz haftalarda bin liranın altında işlem gören gram altın fiyatları, yeni haftada yeniden bin liranın üstüne çıktı ve 1.032 TL'yi test etti. Konuyla ilgili Ahaber'e konuşan İslam Memiş, "Kasım ayında gram altın için yeni rekorlar görebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 932,31
SATIŞ: 965,56
ATA ALTIN
ALIŞ: 6.848,00
SATIŞ: 6.922,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 6.836,00
SATIŞ: 6.939,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 6.663,00
SATIŞ: 6.745,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.337,00
SATIŞ: 3.384,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.671,00
SATIŞ: 1.691,00
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GRAM ALTIN
ALIŞ: 1.021,58
SATIŞ: 1.021,78