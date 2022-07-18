ALTIN FİYATLARI NE KADAR? | 18 Temmuz güncel ve canlı altın gram, yarım, tam, çeyrek, Cumhuriyet ve 22 ayar bilezik kaç TL?

Döviz fiyatlarıyla bağlantılı olarak fiyatlarında değişimler meydana gelen altın'ın güncel alış-satış verileri alım yapmak isteyenler tarafından altın fiyatları ne kadar, gram, yarım, tam, çeyrek, Cumhuriyet ve 22 ayar bilezik kaç TL? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
Güncel ve canlı altın fiyatları alış-satış verileri şöyle;
Aşağıda yer alan canlı tablo üzerinden anbean güncel fiyatlara erişebilirsiniz.
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