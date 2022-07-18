ALTIN FİYATLARI NE KADAR? | 18 Temmuz güncel ve canlı altın gram, yarım, tam, çeyrek, Cumhuriyet ve 22 ayar bilezik kaç TL?

Döviz fiyatlarıyla bağlantılı olarak fiyatlarında değişimler meydana gelen altın'ın güncel alış-satış verileri alım yapmak isteyenler tarafından altın fiyatları ne kadar, gram, yarım, tam, çeyrek, Cumhuriyet ve 22 ayar bilezik kaç TL? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA | ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Güncel ve canlı altın fiyatları alış-satış verileri şöyle;