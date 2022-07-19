Altın fiyatları ne kadar oldu? 19 Temmuz 2022 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi?

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü yükseldi mi sorusuna yatırımcılar yanıt arıyor. Ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatları grafiği değişiyor. 19 Temmuz sabah saatleri itibariyle Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi sorusuna yanıt aranıyor. İşte güncel altın fiyatları son durum
ALIŞ: 6.514,00
SATIŞ: 6.613,00
ALIŞ: 6.319,00
SATIŞ: 6.437,00
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ALIŞ: 3.159,00
SATIŞ: 3.231,00
ALIŞ: 6.503,00
SATIŞ: 6.619,00
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ALIŞ: 882,58
SATIŞ: 918,81
ALIŞ: 1.584,00
SATIŞ: 1.615,00
ALIŞ: 958,67
SATIŞ: 958,86
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