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Giriş Tarihi: 19.7.2022 08:28

Altın fiyatları ne kadar oldu? 19 Temmuz 2022 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi?

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Alım satım ve kar amacı güden vatandaşlar canlı altın fiyatı araştırmasına çıkıyor. Anlık verilere göre; bugün 22 ayar bilezik 882 liradan işlem görürken yarım altın ise 3.159 TL'den işlem görüyor. Kapalıçarşı’da canlı rakamlar sorgulanırken anlık rakamlar grafiği değişiyor. Peki Altın fiyatları ne kadar oldu? 19 Temmuz 2022 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi?

Altın fiyatları ne kadar oldu? 19 Temmuz 2022 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi?

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü yükseldi mi sorusuna yatırımcılar yanıt arıyor. Ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatları grafiği değişiyor. 19 Temmuz sabah saatleri itibariyle Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi sorusuna yanıt aranıyor. İşte güncel altın fiyatları son durum

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.514,00

SATIŞ: 6.613,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.319,00

SATIŞ: 6.437,00

Canlı Rakamlar ➥ Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!

Canlı Rakamlar ➥ 22 Ayar Bilezik Fiyatı İçin Tıklayınız!

Canlı Rakamlar ➥ Ata Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

Canlı Rakamlar ➥ Cumhuriyet Altını Fiyatı İçin Tıklayınız!

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.159,00

SATIŞ: 3.231,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.503,00

SATIŞ: 6.619,00

Canlı Rakamlar ➥ Tam Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

Canlı Rakamlar ➥ Yarım Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 882,58

SATIŞ: 918,81

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.584,00

SATIŞ: 1.615,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 958,67

SATIŞ: 958,86

Canlı Rakamlar ➥ Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

Canlı Rakamlar ➥ Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

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Altın fiyatları ne kadar oldu? 19 Temmuz 2022 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi?
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