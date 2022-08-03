Haberler Yaşam Haberleri Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? 3 Ağustos 2022 Tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları
Giriş Tarihi: 3.8.2022 08:16

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? 3 Ağustos 2022 Tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları üzerindeki son dakika gelişmeleri yatırımlar tarafından takip ediliyor. Düğün sezonuyla birlikte anlık grafiği sürekli değişen canlı altın fiyatları yükselişini koruyor. Alım satım yapmak isteyenler bir yandan ‘’ 3 Ağustos 2022 Bugün Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi, Tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? ‘’ sorusuna yanıt arıyor. İşte altın kurunda son durum

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? 3 Ağustos 2022 Tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları son günlerde yatırımcılar ve düğün sezonu için hazırlık yapan vatandaşlar tarafından gündem konusu oldu. Geçtiğimiz haftalarda düşüşe geçen ve bugün 1,020,47 seviyelerine kadar geçen gram altın fiyatı son günlerde tekrar artışta! Peki, Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? 3 Ağustos 2022 Tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.837,00

SATIŞ: 6.941,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 926,35,

SATIŞ: 960,18

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.663,00

SATIŞ: 1.682,00

Canlı Rakamlar ➥ Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

Canlı Rakamlar ➥ Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

GRAM ALTIN

ALIŞ: 1.020,47

SATIŞ: 1.020,68

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.503,00

SATIŞ: 6.619,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.319,00

SATIŞ: 6.437,00

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Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? 3 Ağustos 2022 Tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları
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