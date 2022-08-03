Altın fiyatları son günlerde yatırımcılar ve düğün sezonu için hazırlık yapan vatandaşlar tarafından gündem konusu oldu. Geçtiğimiz haftalarda düşüşe geçen ve bugün 1,020,47 seviyelerine kadar geçen gram altın fiyatı son günlerde tekrar artışta! Peki, Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? 3 Ağustos 2022 Tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları