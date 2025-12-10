Altın fiyatlarında son atak! İslam Memiş gram altın için alım fırsatını açıkladı

ALTINDA ALIM FIRSATI OLACAK MI?

İslam Memiş, gram altın tarafında işçilik farklarının kapanmasının yatırımcılar için önemli bir avantaj yarattığını belirtti. Kısa vade için altın tarafında yıl sonuna kadar bir düşüş beklediğini ifade eden Memiş, ons altın tarafında 4.160-4.040 dolar seviyesine kadar bir gelgit yaşanabileceğini vurguladı.

Memiş, yatırımcıları şöyle uyardı:

"Gram altın tarafında Aralık ayında çok önemli fırsatlar aslında karşımıza çıktı. Mesela Ekim ayında 1 kilogram külçe altında 12.500 dolar işçilik vardı. Bu işçilik farkları kapandı, 500 dolara kadar geriledi. Yani ons altın yükseldi ama gram altın neden yükselmiyor diye soran vatandaşlar o işçilik farkının kapandığını bilmesi gerekiyor. Ve bu fırsat aslında 5.800 lira seviyesinin altındaki rakamlar bir alım fırsatı olarak ön planda duracaktır. "