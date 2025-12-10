Altın fiyatlarında son atak! İslam Memiş gram altın için alım fırsatını açıkladı

2025 yılında tarihi seviyelere yükselen altın fiyatları, yeni rekorlar için Fed'in FOMC toplantısından alınacak faiz kararına odaklandı. Yükselen indirim beklentileriyle altın fiyatları yukarı yönlü hareketine devam ediyor. TSİ ile saat 22.00'da açıklanacak faiz kararı öncesinde A Haber canlı yayınına katılan finans analisti İslam Memiş, sene sonu ve 2026 yılı için değerlendirmelerde bulundu.
Gram ve ons altın tarafında tahminlerini açıklayan İslam Memiş, alım fırsatına işaret etti. İşte ayrıntılar...
PİYASALARDA GÖZLER SAAT 22.00'DA
ABD Merkez Bankasının (FED) faiz kararı bugün TSİ 22:00'de açıklanacak. FED'in politika faiz oranını 0,25 baz puan indirerek %3,50-%3,75 bandına çekmesi bekleniyor. İndirim ihtimali yüzde 87,6 gibi yüksek bir oranda fiyatlanıyor.
Gram altın ise 5767 TL'den güne başladı. En yüksek ise 5.777 TL'yi gördü.
KAPALIÇARŞI'DA SON DURUM
Kapalıçarşı piyasasında 5900 TL'yi zorlayan gram altın 5.900 TL'nin altına sarktı. Yeni günde 2842 TL'den fiyatlanıyor. Çeyrek altın ise 9.545 TL'den satılıyor.
İSLAM MEMİŞ'TEN FED ÖNCESİ ALTIN TAHMİNİ
Altın fiyatlarının son iki haftadır yön arayışında olduğunu belirten İslam Memiş, Fed öncesi tabloyu şu şekilde özetledi:
"Aralık ayının en önemli haftasındayız. Bugün piyasalarda altının ons fiyatı ve gram fiyatında düşüşler var. Şu anda gram altın 5.810 lira seviyesinde, ons altın uluslararası piyasalarda 4.204 dolar seviyesinde ama sabah saatlerinde 4.180 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Ons altında 4.160-4.260 doları, gram altın tarafında 5.770-5.870 lira aralığında dalgalanan bir fiyatı yakından takip etmeye devam ediyoruz."
ALTINDA ALIM FIRSATI OLACAK MI?
İslam Memiş, gram altın tarafında işçilik farklarının kapanmasının yatırımcılar için önemli bir avantaj yarattığını belirtti. Kısa vade için altın tarafında yıl sonuna kadar bir düşüş beklediğini ifade eden Memiş, ons altın tarafında 4.160-4.040 dolar seviyesine kadar bir gelgit yaşanabileceğini vurguladı.
Memiş, yatırımcıları şöyle uyardı:
"Gram altın tarafında Aralık ayında çok önemli fırsatlar aslında karşımıza çıktı. Mesela Ekim ayında 1 kilogram külçe altında 12.500 dolar işçilik vardı. Bu işçilik farkları kapandı, 500 dolara kadar geriledi. Yani ons altın yükseldi ama gram altın neden yükselmiyor diye soran vatandaşlar o işçilik farkının kapandığını bilmesi gerekiyor. Ve bu fırsat aslında 5.800 lira seviyesinin altındaki rakamlar bir alım fırsatı olarak ön planda duracaktır. "
2026'DA ALTIN YATIRIMCILARINI NE BEKLİYOR?
2026 yılının manipülasyon yılı olacağını vurgulayan İslam Memiş, son olarak, "Yine 2026 yılına odaklandık. 2026 yılında ons altın ve gram altın tarafında yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak. Yine gerilemeler, düşüşler yıl sonuna kadar bir alım fırsatı olarak karşımızda durmaya devam edecek gibi duruyor. Bir bakacaklar sert düşüşler, bir bakacaklar sert yükselişler... Böyle sert dalgalanmalar yaşanan bir piyasa bizi bekliyor 2026'da." dedi.
10 ARALIK ALTIN FİYATLARI
Gram Altın
5.754,67 – 5.755,46
Çeyrek Altın
9.440,00 – 9.512,00
Yarım Altın
18.879,00 – 19.025,00
Tam Altın
37.643,00 – 37.899,00
Cumhuriyet Altını
38.353,00 – 38.935,00
Ata Altın
38.656,00 – 38.905,00
Ons Altın
4.206,97 – 4.207,55
Has Altın
5.754,74 – 5.755,52
22 Ayar Bilezik
5.267,96 – 5.507,59
18 Ayar Altın
4.233,39 – 4.238,51
14 Ayar Altın
3.183,05 – 4.282,04
Gremse Altın
92.786,66 – 94.930,91
İkibuçuk Altın
92.786,66 – 94.292,23