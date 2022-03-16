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Giriş Tarihi: 16.3.2022 17:19 Son Güncelleme: 16.3.2022 17:42

Amanoslar'da terör örgütüne ait 3 depo imha edildi

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Amanoslar’da terör örgütüne ait 3 depo imha edildi

Hatay’ın Amanos Dağlarında PKK-KCK/PYD-YPG terör örgütüne ait 3 depo tespit edildi. Depolarda yapılan aramalarda 1 adet roketatar mühimmatı, 4 adet EYP düzeneği, 2 adet fünye, 3 kg amonyum nitrat, 1 adet piknik tüpü, 4 adet M-16 piyade tüfeğine ait kütüklük ile çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı, PKK-KCK/PYD-YPG silahlı terör örgütüne yönelik olarak Amanos Dağlarında başlattığı Eren Kış-2 ve Şehit J.Er Hasan Akpınar operasyonları devam ediyor. Operasyon kapsamında Amanoslar kırsalında terör örgütünün barınma alanlarına yönelik yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında güvenlik güçleri PKK-KCK/PYD-YPG terör örgütüne ait 3 depo tespit etti.

Depolarda yapılan aramalarda 1 adet roketatar mühimmatı, 4 adet EYP düzeneği, 2 adet fünye, 3 kg. amonyum nitrat, 1 adet piknik tüpü, 4 adet M-16 piyade tüfeğine ait kütüklük ile çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınarak depolarla birlikte diğer malzemeler imha edildi.

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Amanoslar'da terör örgütüne ait 3 depo imha edildi
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