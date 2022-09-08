Amansız mücadeleyle alevler kontrol altında

Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Karadere mevkiindeki ormanlık alanda, önceki gün sabah saatlerinde çıkan yangın, rüzgârın da etkisiyle büyüyerek Silifke'nin Hırmanlı Mahallesi'ne yayıldı. Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan gelen ekipler, söndürme çalışmalarına destek verdi. Çalışmalar, önceki gün havanın kararmasıyla, gece görüş sistemli 3 helikopterle sabaha kadar devam etti. 29 helikopter, 11 uçak, 138 arazöz, 15 dozer, 25 TOMA ve 850 personel ile müdahale edilen yangın, 24 saat sonra kontrol altına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yangından 25 kişinin etkilendiğini, tedavisi devam eden 8 kişiden birinin hayati tehlikesinin sürdüğünü açıkladı.Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, yangında 1500 hektar alanın zarar gördüğünü belirterek, "Özellikle geçen yıl yanan ormanların ülke genelinde oluşturduğu acı durum daha fazla tedbir almamızı gerektirdi. Orman teşkilatının, her türlü imkân sunularak, hava araçları sayısı artırıldı. Teşkilatımız, engebeli arazilerdeki orman yangınlarına 15 dakika gibi çok kısa bir sürede müdahale edilir hale getirildi" dedi. Yangın söndürme çalışmaları, AFAD'ın hazırladığı Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, Orman Genel Müdürlüğü ile eşgüdüm halinde 2022'de hazırlanan Orman Yangınları Müdahale Planı çerçevesinde yürütüldü.BüyükeceliMahallesi'nde yaşayan Nafiye Özcan (84), "Babamdan 11, kayınbabamdan da 7 zeytin ağacı miras kalmıştı. Geçimimi onlarla sağlıyordum. Ağaçlarımın yok oluşunu gözyaşları içinde izledim" dedi. Ayşe Demir (77) ise "Canımızı yaktılar! Devletimiz hemen müdahale etti. Bu kadar hızlı olmasalardı evlerimiz de yanacaktı. Evimden alıp kızıma götürdüler. Devletimiz olmasa gidemezdim. Yangını söndürdükten sonra da evime geri getirdiler. Allah razı olsun" diye konuştu. Hanife Kara (78) da "Görevliler hemen gelip beni arabayla okula götürdü. Yemek verdiler. Benle kendi anneleriymiş gibi yakından ilgilendiler" derken Ahmet Kaya (93) "Devletimiz imdadımıza yetişti. Bize sahip çıktı. Allah herkesten razı olsun" dedi.YANGININ başladığı Büyükeceli Mahallesi'nde, dumanların arasında kalan gebe inek, komandolar tarafından bölgeden çıkarılarak mahalle meydanındaki bir ağaca bağlandı. Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Mahallesi'nde yangına müdahale eden Aksaray İtfaiye ekibi, susuz kalan ve bitkin düşen kaplumbağaya su içirip güvenli alanda doğaya bıraktı.