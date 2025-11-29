Amasya’da motosiklet otomobile çarptı: Sürücüsü yaralandı!

HASTANEYE KALDIRILDI

Motosikletin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.