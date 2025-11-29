Haberler Yaşam Haberleri Amasya'da motosiklet otomobile çarptı: Sürücüsü yaralandı!
Giriş Tarihi: 29.11.2025 15:10

Amasya'da motosiklet otomobile çarptı: Sürücüsü yaralandı!

Amasya'da, tünelden kavşağa giren otomobille çarpışıp takla atan motosikletin sürücüsü Eren F., yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
Korkutan kaza, saat 12.30 sıralarında, Ferhat Tüneli Valilik çıkışındaki kavşakta meydana geldi. Eren F., yönetimindeki motosikletle seyir halindeyken, tünelden çıkıp dönüş yapmak isteyen Recai B. yönetimindeki otomobile yandan çarpıp takla attı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Motosikletin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

