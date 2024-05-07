Amasya’da tarihi konak kül oldu: 1 ölü

Amasya'daki tarihi Sultan II. Bayezid Cami yanında bulunan tarihi konakta sabaha karşı yangın çıktı. Yangında tarihi konakta bulunan 65 yaşındaki Vedat Sayar'ın hayatını kaybettiği öğrenilirken tarihi konak küle dönerek yerle bir oldu. Yangın çevredeki 4 binada da maddi hasar oluşturdu.

Sultan II. Bayezid Cami'nin bulunduğu bölgede yer alan ve çevresinde otellerin bulunduğu, yaklaşık 100 yıllık konakta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen, 2 katlı tarihi konağa yayılan ve çevredeki 4 binaya da sıçrayan yangına, vatandaşların haber vermesi üzerine Amasya Belediyesi ve ilçe belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Yangın söndürüldükten sonra itfaiye ve AFAD'ın yanan evde yaptığı detaylı aramada, evin banyo kısmında yanmış bir erkek cesedi bulundu. 65 yaşındaki Vedat Sayar'a ait olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni yapılacak detaylı inceleme sonrasında belli olacak.