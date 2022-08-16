Ambalaj atıklarının geliri Sma hastası Kaan Efe’ye nefes olacak

Bergama Belediyesi'nin çok sayıda etkinlikte gönüllülerle birlikte Kaan Efe'ye Nefes Ol organizasyonlarında yer aldığını, bu organizasyonlara emek harcayan, katkı koyan her bir vatandaşa işbirlikleri için teşekkür eden Başkan Yardımcıları Cüneyt Umutlu ve Aşkın Uyar, yaptıkları açıklamalarında Kaan Efe'ye Nefes Ol Kampanyası'na destek çağrısında bulundular.

Bu vesile ile Kaan Efe'nin babası Barış Şanal ile bir araya gelen Bergama Belediyesi Başkan Yardımcıları Cüneyt Umutlu ve Aşkın Uyar, "Bergama'mızda 7'den 77'ye tüm vatandaşlarımızın desteği ile toplanan Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşüme gönderilmesi ile elde edilen gelir Kaan Efe'mizin sağlığına kavuşmasında inşallah katkı sağlayacak. Bu kampanyanın düzenlenmesi ve yürütülmesinde büyük emeği olan Belediyemiz Temizlik İşleri ve Çevre Koruma Müdürlüğü'ne ve kampanyaya katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" dediler.

Kampanyaya gerek tüm operatörlerden SMS atarak, gerekse İzmir Valiliği onayı ile açılan banka hesaplarına yardımların gönderilebileceğini ifade ettiler. Başkan Yardımcıları Cüneyt Umutlu ve Aşkın Uyar, "Herkesi bir kez daha Kaan Efe'mize nefes olmaya davet ediyoruz. El birliği ile inşallah Kaan Efe'mizin tedavisini yaptıracağız" dediler.

YARDIMLAR İÇİN;

"KAAN EFE SMS GÖNDERİMİ;

Tüm operatörlerden KAAN EFE yaz 6201'e gönder, Kaan Efe'ye nefes ol. (1 SMS 20,00 TL.)

BANKA HESAP NO;

Yapı Kredi Bankası

Alıcı: Kaan Efe Şanal

TL için;

TR66 0006 7010 0000 0096 9412 92

DOLAR için;

TR34 0006 7010 0000 0096 9229 53

EURO için;

TR06 0006 7010 0000 0096 8929 02

SWIFT KODU: YAPITRISXXX

AVRUPA İBAN;

NL68 BUNQ 2068 0895 72

Alıcı: SmaKids