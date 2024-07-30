Ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 ağır yaralı

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşanan feci kaza Oltu'nun Çamlıbel Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Oltu 112 Ambulansı, Erzurum'a hasta naklettikten sonra ilçeye dönüş yolundayken, karşı yönden gelen 75 yaşındaki Feyzullah İyisoy'un kullandığı 16 Z 9275 plakalı ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, ambulans şoförü Fatih Karadeniz (39) ve ambulans hemşiresi Asiye Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer hemşire Netice Altınok ise ağır yaralandı ve hava ambulansı ile Erzurum'a sevk edildi. Ticari araç sürücüsü Feyzullah İyisoy ve eşi Nacihan İyisoy (70) da kazada yaşamını yitirdi. Kaza sonrası itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Feyzullah ve Nacihan İyisoy'u çıkarabilmek için uzun süre uğraştı. Olay yerine gelen 112 personeli, meslektaşlarının kaybı karşısında büyük bir üzüntü yaşadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Amasya'da yolcu otobüsünün çarptığı 60 yaşındaki yaya, hayatını kaybetti.Muğla'nın Fethiye ilçesi Patlangıç Mahallesi'nde ise 15 yaşındaki Asım Bulut Ertürk'ün kullandığı motosiklet, kavşağa yaklaştığı sırada Selçuk Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada Ertürk hayatını kaybederken sürücü Selçuk Y. ise gözaltına alındı.