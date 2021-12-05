Ambulans şoför Zeynep’e emanet

Konya’da ambulans süren iki çocuk annesi Akgöz: Beni gören hasta yakınları önce tedirgin oluyor. Hastaneye vardığımızda ‘Bravo sana, çok iyi kullanıyorsun’ diye tebrik ediyor...
İkiçocuk annesi 32 yaşındaki Zeynep Akgöz 6 yıldır Konya'da 112 Acil ambulansının şoförlüğünü yapıyor. Özel bir hastanede radyoloji teknikeri olarak çalışırken çok istediği ambulans şoförlüğü için alım olduğunu duyunca başvuru yapan, kursa giderek yüksek başarı gösteren Akgöz, Konya kent merkezinde oturuyor ancak evine 50 km uzaklıktaki Çumra ilçesinde görev yapıyor.
Buna rağmen mesleğine aşık olduğunu ve başlarda zorlansa da herşeyin üstesinden geldiğini söyleyen Akgöz'ü en mutlu eden ise çocuklarının 'Bizim annemiz ambulans şoförü' diyerek onunla gurur duyması. Kendisini direksiyond gören bazı hasta yakınlarının tedirgin olarak 'Siz mi ambulans kullanacaksınız?' diye sorduklarını ancak hastaneye gittiklerinde 'Erkeklerden daha güzel kullanıyorsun.
Bravo sana' diye kendisini tebrik ettiğini söyleyen Akgöz "Ah! bir de yol vermeyen sürücüler olmasa' diye sitem ediyor. Bir hastasının elini tutup kendisine 'Allah razı olsun' demesinin onun için en büyük ödül olduğunu söyleyen Akgöz'ün erkek mesai arkadaşı paramedik Hüseyin Çelik ise "Ben Bingöl'den tayinle buraya geldim. İlk gün 'Şoförümüz Zeynep' diye tanıştırdıklarında şaşırdım. 3 yıldır birlikte çalışıyoruz. Şimdi her konuda kendisine güveniyorum" dedi