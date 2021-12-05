Haberler Yaşam Haberleri Ambulans şoför Zeynep’e emanet
Giriş Tarihi: 6.12.2021

Ambulans şoför Zeynep’e emanet

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Ambulans şoför Zeynep’e emanet

Konya’da ambulans süren iki çocuk annesi Akgöz: Beni gören hasta yakınları önce tedirgin oluyor. Hastaneye vardığımızda ‘Bravo sana, çok iyi kullanıyorsun’ diye tebrik ediyor...

İki çocuk annesi 32 yaşındaki Zeynep Akgöz 6 yıldır Konya'da 112 Acil ambulansının şoförlüğünü yapıyor. Özel bir hastanede radyoloji teknikeri olarak çalışırken çok istediği ambulans şoförlüğü için alım olduğunu duyunca başvuru yapan, kursa giderek yüksek başarı gösteren Akgöz, Konya kent merkezinde oturuyor ancak evine 50 km uzaklıktaki Çumra ilçesinde görev yapıyor.



Buna rağmen mesleğine aşık olduğunu ve başlarda zorlansa da herşeyin üstesinden geldiğini söyleyen Akgöz'ü en mutlu eden ise çocuklarının 'Bizim annemiz ambulans şoförü' diyerek onunla gurur duyması. Kendisini direksiyond gören bazı hasta yakınlarının tedirgin olarak 'Siz mi ambulans kullanacaksınız?' diye sorduklarını ancak hastaneye gittiklerinde 'Erkeklerden daha güzel kullanıyorsun.



Bravo sana' diye kendisini tebrik ettiğini söyleyen Akgöz "Ah! bir de yol vermeyen sürücüler olmasa' diye sitem ediyor. Bir hastasının elini tutup kendisine 'Allah razı olsun' demesinin onun için en büyük ödül olduğunu söyleyen Akgöz'ün erkek mesai arkadaşı paramedik Hüseyin Çelik ise "Ben Bingöl'den tayinle buraya geldim. İlk gün 'Şoförümüz Zeynep' diye tanıştırdıklarında şaşırdım. 3 yıldır birlikte çalışıyoruz. Şimdi her konuda kendisine güveniyorum" dedi

.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan asgari ücret 2022 için özel anket yaptırdı! İşte asgari ücret için dikkat çeken sonuçlar
Son dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
Rusya basını yazdı: Irak, Rus savaş uçağından vazgeçti! Türkiye'den İHA alacak!
İngilizlerin dizisi İstanbul'da gerçek oldu: Her ayıldığında yanında başka bir erkek vardı!
Son dakika | Kılıçdaroğlu CHP mitinginde FETÖ ve sabıka kayıtları bulunan isimleri konuşturmuş!
Müge Anlı’ya iki ödül birden! İki ödül alan ünlü sunucu Müge Anlı gözyaşlarına hakim olamadı!
Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'na Mersin'de soğuk duş! 29 ilden otobüsle takviye yaptılar! Ancak bu kadar kişi toplayabildiler...
Amerikan New York Times gazetesi yazdı: "Esed rejimine yakın isimler ülkeyi "narko-devlete" dönüştürdü"
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Siirt'te önemli mesajlar: Yeni programımızla refahı yaygınlaştıracağız
Mansur Yavaş'ın usulsüzlüğü Sayıştay raporunda!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ambulans şoför Zeynep’e emanet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA