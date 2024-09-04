Ambulansla otomobil çarpıştı: 2’si hemşire 5 kişi yaralı

Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar şarampole düşerek durabildi. Kazada, ambulans sürücüsü ile araçtaki hemşireler Ö.T., (39) S.T. (26) ve otomobildeki A.T. (65) ile Y.T. (20) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan A.T. ile Y.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.