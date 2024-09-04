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Giriş Tarihi: 4.9.2024 14:22

Ambulansla otomobil çarpıştı: 2'si hemşire 5 kişi yaralı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi girişinde ambulans ile otomobil birbirini girdi. Meydana gelen kazada 2'si hemşire 5 kişi yaralandı.

İHA
Ambulansla otomobil çarpıştı: 2’si hemşire 5 kişi yaralı

Kaza, Bolvadin ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.S. (39) idaresindeki 03 BG 966 plakalı ambulans, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 03 ANG 611 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar şarampole düşerek durabildi. Kazada, ambulans sürücüsü ile araçtaki hemşireler Ö.T., (39) S.T. (26) ve otomobildeki A.T. (65) ile Y.T. (20) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan A.T. ile Y.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Ambulansla otomobil çarpıştı: 2'si hemşire 5 kişi yaralı
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