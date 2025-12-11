Ambulansta doğum yaptı, minik oğluna ATT’nin adını verdi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde ambulansta doğum yapan kadın, bebeğine acil tıp teknisyeni Birkan Dağaşan'ın adını verdi. Akçakale 3 No'lu 112 ekibi, Günören köyünden gelen ihbar üzerine harekete geçti. Doğum sancıları tutan Fatma Geçit ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada yolda doğum yaptı. Ambulansta görev yapan acil tıp teknisyeni (ATT) Birkan Dağaşan ve Melek Gez, bu kritik süreçte büyük bir profesyonellik sergiledi. Anne, 2 kilo 700 gram ağırlığında ve 52 santimetre boyundaki erkek bebeğine, doğumu gerçekleştiren Birkan'ın adını verdi. Anne ve bebek Akçakale Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Görevli ATT Birkan Dağaşan, "Güzel bir duygu. Bu bizim ilk doğumumuz değil ancak ekip olarak çok başarılı bir doğum eylemi gerçekleştirdik. Tüm arkadaşlarımız bu konuda eğitimli. Aldığımız eğitimler sayesinde zor bir anı başarıyla atlattık. Bizim için heyecan verici bir tecrübeydi"dedi.