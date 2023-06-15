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Giriş Tarihi: 16.6.2023

Ameliyat rüşvetine 5 yıl hapis cezası

Ameliyat rüşvetine 5 yıl hapis cezası
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde hastanın ameliyat edilmesi için para istendiği yönündeki 7 Şubat 2020'de yapılan şikâyet üzerine başlatılan soruşturma sonunda, hasta yakını S.S.'nin, 3 bin 500 lirayı, Prof. Dr. Mazhar Alp Bozbura'nın odasında diğer sanık Yasin Şimşek'e verirken suçüstü operasyon yapılmıştı. Şimşek, Bozbura'nın eşi Didem Bozbura tarafından yönlendirildiğini ve kendisine komisyon verildiğini söyledi. Tutuklanan sanıklar daha sonra tahliye edilmişti. İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki son duruşmada davayı karara bağlayan mahkeme, Prof. Dr. Bozbura'ya "zincirleme şekilde irtikaptan" 5 yıl 2 ay 15 gün, Didem Bozbura ve Şimşek'e "zincirleme şekilde irtikaba yardımdan" 2 yıl 7 ay 7'şer gün hapis cezası verdi. AA

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Ameliyat rüşvetine 5 yıl hapis cezası
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