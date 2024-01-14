Anadolu beyaz gelinliğini giydi

Balkanlar'dan yurda giriş yapan soğuk hava dalgası İstanbul başta olmak üzere birçok ilde etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul'da etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı için vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Meteoroloji tarafından paylaşılan haritalı hava durumu tahmin raporuna göre; bugün İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli kar yağışının etkili olacağı ve hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düşüp gizli buzlanma tehlikesinin ortaya çıkacağı kaydedildi. Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar kara gömüldü. Erzincan'ın yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı etkili oldu. Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 18.3 dereceyle Bolu'da ölçüldü. Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar yağdı. Ortahisar ilçesine bağlı yüksek kesimdeki Uğurlu, Karakaya, Akkaya, Karlık, Kireçhane, Aktoprak, Geçit, Düzyurt ve Mağmat mahalleleri beyaz örtüyle kaplandı. Bingöl'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle 112 köy yolu ulaşıma kapandı. Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, bazı uçaklar ise rötar yaptı. Erzincan'ın yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı etkili oldu.Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışıyla ulaşımda aksamalar meydana geldi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti, araçlar kara gömüldü. Öte yandan, Hakkâri, Yüksekova, Şemdinli ve Derecik'te kar nedeniyle kapanan yolları açmak için ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Sinop'ta 2 yıl aradan sonra ilçe merkezine kar düştü. Rize'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçede köy yolları kapandı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan araçlar yolda mahsur kaldı.Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı bölgede çığ meydana geldi. Can ve mal kaybı yaşanmadı. Düzce'de yoğun kar yağışı devam ederken, karayolları ekipleri yolların kapanmaması için yoğun mücadelesini sürdürdü. Zonguldak'ta şiddetini artıran kar ulaşımı olumsuz etkilerken, kentin yüksek kesimlerinde beyaz örtü oluştu, vatandaşlar yılın ilk karının tadını ateş yakıp çay içerek çıkardı. Batman'da yoğun kar yağışı nedeniyle araçta mahsur kalan 7 kişi köylülerin yardımıyla kurtarıldı. Kastamonu'da yaşanan fırtınada deniz taştı, yollar su altında kaldı. Hakkâri'de kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mezra yolları İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılıyor.Mustafa KAYA-Özgür ÖZDEMİR-Musa DÜZENCİ-Aziz ÖNAL-Ahmet KAVAK-Mustafa BAYRAK/SABAH