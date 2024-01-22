Anadolu beyaza büründü

Kar yağışı, Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'deki etkisini sürdürüyor.Nevşehir'in dünyaca ünlü turizm merkezi Kapadokya'da önceki gece etkili olan kar, peribacalarını beyaz örtüyle kapladı.Ordu'nun Aybastı ilçesinde bulunan menderesleriyle ünlü 1500 rakımlı Perşembe Yaylası da karla birlikte masalsı bir görüntüye kavuştu.Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında bulunan ve Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan 2 bin rakımlı Eski Zigana Geçidi beyaz örtü ve sisle kaplandı.Tokat-Sivas sınırındaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan ve 20 santimetreye ulaşan kar ise sürücüler için adeta bir görsel şölen oluşturdu.Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle merkeze 50 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca Köyü yolunda kar kalınlığı bazı noktalarda 7 metreyi geçti.Balıkesir Ayvalık'ta dün akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısından sonra etkisini artıran fırtına zor anlar yaşattı. Hızı zaman zaman saatte 75 kilometreye ulaşan rüzgâr nedeniyle bir yelkenli karaya oturdu. Erzurum'un belirli bölgelerinde ise kar yağışı etkisini gösterdi. Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan Dereli Şelalesi de aşırı soğuklar nedeniyle dondu.