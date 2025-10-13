Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde çalışma! İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, çalışma kapsamında bugünden itibaren 31 Ekim tarihine kadar hafta içi günlerde, 10.00 ile 15.00 saatleri arasında İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak.

Çalışmalar nedeniyle Bolu Dağı Tüneli geçişini de kapsayan Abant ile Kaynaşlı gişeleri arasındaki İstanbul yönü, 13-31 Ekim tarihlerinde hafta içi saat 10.00 ile 15.00 arasında trafiğe kapatılacak. Bu saatler arasında seyahat edecek sürücüler, D-100 kara yoluna yönlendirilecek. Yetkililer, sürücülerin yol çalışması uyarı levhalarına dikkat etmelerini ve alternatif güzergâhları tercih etmelerini tavsiye etti.