Haberler Yaşam Haberleri 'Anadolu Parsı' unvanı için 51’inci tırmanışını yaptı
Giriş Tarihi: 20.2.2022 16:47 Son Güncelleme: 20.2.2022 16:51

'Anadolu Parsı' unvanı için 51’inci tırmanışını yaptı

ALP KÖRÜKCÜ ALP KÖRÜKCÜ
’Anadolu Parsı’ unvanı için 51’inci tırmanışını yaptı

Türkiye'nin 81 ilinin en yüksek zirvelerine tek başına tırmanıp "Anadolu Parsı" unvanı almak için yola çıkan kadın dağcı Melek Kıyı Aydın, 51'nci tırmanışını Nevşehir'in Erdaş Dağı'na gerçekleştirdi.

Nevşehir'e gelen Aydın, sabahın erkan saatlerinde tırmanışına başladı. Aydın, öğle saatlerinde zirveye çıkarak tırmanışını tamamladı. 10 yıldır dağcılık yaptığını kaydeden Aydın, 5 senedir de profesyonel olarak tırmanış gerçekleştirdiğini söyledi.

Son 2 yıldır ise "Anadolu Parsı" unvanı alma yolunda 81 ilde 81 zirve tırmanışı için çalıştığını belirten Aydın, "Nevşehir merkeze bağlı Özyayla köyünden başlayarak Nevşehir'in en yüksek irtifası olan Erdaş Dağı'na 6 kişilik ekibimizle çıktık. Ekibimizde Niğde'den 2 dağcı arkadaşımız da bize eşlik etti. Ömer Halisdemir'in doğum gününde şehidimizi de zirve noktasında andık. 81 il 81 zirve projesini Türkiye'de yapan tek kadın dağcıyım. 51'inci il zirvem olan Nevşehir'de en yüksek irtifada, 2020 metrede başarıyla tamamladıktan sonra Anadolu Parsı unvanı için geriye tam 30 il zirvem kaldı. Ben Türkiye'de mevcut olan 7 bölgede her bölgenin en yüksek irtifalarına çıktım. Amacım Türkiye'de bir ilki başaran bir dağcı hem de kadın dağcı olarak tarihe geçmek." dedi.

Aydın, zirvede Türk bayrağı ve 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in fotoğrafı ile poz verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hamile karısını kayalıklardan iterek öldürmüştü! Pişkin katil hala para peşinde
Rusya-Ukrayna krizi son dakika haberleri | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Üçüncü Dünya Savaşı'na ihtiyacımız yok
Bankamatik memuru Tezcan Candan pes dedirtti! 3.7 milyonu böyle kapmış...
Son dakika | Olası Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili yeni gelişme! Reuters açıkladı; patlama sesleri duyuldu
Hülya Avşar 12 yıl sonra yeniden aşık
Başkan Erdoğan'ın Afrika turu başlıyor
Tevfik Göksu’dan flaş su zammı açıklaması: Siyasi bir tuzak kuruyorlardı
Dünle beraber gitti cancağızım
SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı: İşte 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi
Keçiboynuzu mucizesi
ARKADAŞINA GÖNDER
'Anadolu Parsı' unvanı için 51’inci tırmanışını yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA