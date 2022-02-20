’Anadolu Parsı’ unvanı için 51’inci tırmanışını yaptı

Nevşehir'e gelen Aydın, sabahın erkan saatlerinde tırmanışına başladı. Aydın, öğle saatlerinde zirveye çıkarak tırmanışını tamamladı. 10 yıldır dağcılık yaptığını kaydeden Aydın, 5 senedir de profesyonel olarak tırmanış gerçekleştirdiğini söyledi.

Son 2 yıldır ise "Anadolu Parsı" unvanı alma yolunda 81 ilde 81 zirve tırmanışı için çalıştığını belirten Aydın, "Nevşehir merkeze bağlı Özyayla köyünden başlayarak Nevşehir'in en yüksek irtifası olan Erdaş Dağı'na 6 kişilik ekibimizle çıktık. Ekibimizde Niğde'den 2 dağcı arkadaşımız da bize eşlik etti. Ömer Halisdemir'in doğum gününde şehidimizi de zirve noktasında andık. 81 il 81 zirve projesini Türkiye'de yapan tek kadın dağcıyım. 51'inci il zirvem olan Nevşehir'de en yüksek irtifada, 2020 metrede başarıyla tamamladıktan sonra Anadolu Parsı unvanı için geriye tam 30 il zirvem kaldı. Ben Türkiye'de mevcut olan 7 bölgede her bölgenin en yüksek irtifalarına çıktım. Amacım Türkiye'de bir ilki başaran bir dağcı hem de kadın dağcı olarak tarihe geçmek." dedi.

Aydın, zirvede Türk bayrağı ve 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in fotoğrafı ile poz verdi.