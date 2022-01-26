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Giriş Tarihi: 27.1.2022

Anadolu’da vakalar artmaya başladı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Anadolu’da vakalar artmaya başladı
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında Trabzon da yer aldı. Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, vakaların daha da artacağını önceden söylediklerini belirterek özellikle okulların tatil olmasından dolayı büyükşehirlerden bölgeye gelişlerin vaka sayılarını daha da artıracağına dikkat çekti. Usta, "Büyükşehirdeki okulların tatil olması nedeniyle nüfusun bu tarafa kayacağını tahmin ediyoruz. Hastanelere ufak tefek yansımalar olduğunu gözlemliyoruz" dedi. En düşük aşılama oranına sahip iller arasında yer alan Siirt'te Omicron varyantının artmasıyla yoğun bakım ve çocuk servileri doldu. Siirt İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, çocuklarda ve yaşlılarda Omicron varyantında hızlı bir artışın yaşandığını ve bu salgından kurtulmanın tek yolunun aşı olduğunu, herkesi aşı olmaya davet ettiğini vurguladı. Ömür, "Çocuklarımız risk altında, yaşlılarımız risk altında. Özellikle evdeki anne ve babalar, evlatları ve yaşlıları korumak adına mutlaka aşılarını olmaya davet ediyorum" dedi.

OMİCRON'A YAKALANAN 3 KİŞİDEN 2'Sİ DAHA ÖNCE KOVİD-19 OLMUŞ
İngiltere'de binlerce gönüllüye Kovid-19 testi yapılan bir çalışma olan React'ten elde edilen bulgular, Omicron varyantı görülen her 3 kişiden 2'sinin daha önce Kovid-19'a yakalandığını gösteriyor. Araştırman sonuçları, Kovid-19'a tekrar yakalanma olasılığı daha yüksek görünen grupları ortaya koyuyor. React Program Direktörü Imperial College London'dan Prof. Dr. Paul Elliott, "Çocuklar arasında hızla artan bir yaygınlık var. Aralık ayına kıyasla 65 yaş üstü yaşlı insanlarda da yaygınlık arttı. Bu da hastaneye yatışların artmasına neden olabilir" dedi. AA

PROFESÖR KOVİD-19'A BAĞLI ORGAN YETMEZLİĞİNDEN ÖLDÜ
erzurum Şehir Hastanesi'nde görevli patolog Prof. Dr. Ali Kurt, 15 gün önce Kovid- 19'a yakalanınca yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Ancak Kurt, Kovid-19'a bağlı oluşan organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Kurt için görev yaptığı şehir hastanesinde tören düzenlendi. İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir gözyaşlarını tutamayarak, sağlık çalışanlarının ağabeylerini kaybettiğini ve yerinin doldurulamayacağını söyledi. AA

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Anadolu’da vakalar artmaya başladı
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