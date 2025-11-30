Anadolu’nun nabzını tutan yolculuk

Özgür düşüncenin yılmaz savunucusu olan SABAH farklı projelere de imza atmayı sürdürüyor. 2017 yılında hayata geçirilen "SABAH İl Buluşmaları" programlarıyla 30'u aşkın kente giderek her buluşmada o ilin ekonomik potansiyeli, kültürel değerleri, sosyal dinamikleri ve kalkınma hedeflerini okurlarımıza ulaştırdık.Yazar ve muhabir kadromuz ziyaret edilen her ilin ekonomik potansiyeli, kültürel değerleri, sosyal dinamikleri ve kalkınma hedeflerini yerinde dinledi. Valiliklerden belediyelere, ticaret odalarından üniversitelere kadar geniş bir yelpazede yapılan görüşmeler sonucunda her ilin güçlü yönleri, öncelikleri ve gelecek vizyonu SABAH'ın sayfalarına taşındı. Bu buluşmalar yalnızca bir haber serisi değil; Anadolu'nun kalbine yapılan bir yolculuk oldu. Her ilde var olan üretim gücü, girişimci ruh, kültürel zenginlik ve dayanışma SABAH'ın "Türkiye'nin her köşesinde haber var" anlayışını bir kez daha pekiştirdi. Güçlü ekibimiz yerinde gözlemlerle yalnızca bugünü değil, illerin geleceğe uzanan yol haritalarını da belgeledi.SABAH İl Buluşmaları, Anadolu'nun sesini İstanbul'a, Türkiye'nin hikâyesini dünyaya taşıyan bir iletişim köprüsü olarak büyümeye devam ediyor. Her buluşmada ortaya çıkan ortak duyguyu anlatan tek bir cümle var: "SABAH, bu ülkenin her şehrinde ev sahibi." 40. yılını kutlayan SABAH için bu proje, geçmişin deneyimiyle geleceğin enerjisini buluşturan bir gelenek haline geldi. Anadolu'nun insanı, emeği, kültürü ve sesiyle kurulan bu güçlü bağ, SABAH'ın Türkiye'ye olan sevgisinin ve sorumluluğunun en anlamlı göstergesi olarak yoluna devam ediyor.Güçlü yazar ve muhabir kadromuz SABAH İl Buluşmaları projesi kapsamında 30'u aşkın kente giderek o şehirlerin yöneticileri, iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, akademisyenleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.