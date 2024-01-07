Anadolu’nun taşları kadın elinde değerli

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinin 10 yıl önce cumhurbaşkanlığının desteğiyle kurulan kadın girişim kooperatifi üyeleri, bölgenin ametist, akik, caper, opal, kuvars gibi değerli taşlarından süs eşyaları ve takılar üreterek Türkiye'nin her yerine kargoyla gönderiyor. Kooperatif Başkanı Nimet Türker, "Burada kadınlarla birlikte ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz. Atölyelerimizde taşları işliyoruz. Yurtdışından da talepler oluyor. Aynı zamanda halk eğitim merkezinde usta öğreticiyim. İlçemizdeki kadınlarla yerelden kalkınmaya kadın eli değsin diye yola çıktık. Katma değer ürettik. Genç kızlar bu sayede değerli taş işlem kurslarında eğitim aldı ve kooperatifimiz aracılığıyla çalışarak evlerine ekonomik katkı sağladı" dedi. Yozgat'ta "başarı taşı" olarak bilinen "kalsedon"un bulunduğunu anlatan Türker, "Kalsedon yöremizin taşı olduğu için çok özel. Eski çağlarla avukatların başarı getirsin diye bu taşları üzerlerine taktıklarına dair bilgiler var. O yüzden enerjisine inandığımız bir taş" diye konuştu.