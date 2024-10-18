Anadolu’ya beyaz örtü

Erzurum'da önceki gece yarısından itibaren etkisini gösteren sağanak yağış, ilerleyen saatlerde yer yer kara dönüştü. Kent merkezine düşen mevsimin ilk karı, sabahın erken saatlerinde Erzurumlulara sürpriz yaşattı. Palandöken ilçesindeki park ve bahçeler, araçlar, ağaçlar, kaldırımlar ve çatılar karla kaplandı. Kar yağışı Palandöken'in zirvesinde etkili oldu.Artvin'de yüksek kesimlere kar yağarken, Borçka ilçesine bağlı Macahel Geçidi kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolda kalan sürücülere ekipler ve vatandaşlar yardım etti. Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan 1900 rakımlı Camili bölgesinde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Kars şehir merkezine de mevsimin ilk karı düştü. Kars-Iğdır karayolunun Handere mevkiinde etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Sarıkamış kayak merkezi de beyaza büründü. Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yukarı Kavron, Huser, Palaovit yaylaları ile bazı köyler, beyaza büründü. Yer yer 5 ile 20 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, yeşil alanları beyaz örtüyle kapladı. Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ün yüksek kesimleri karla kaplandı. Kar yağışı 2 bin metrenin üzerinde etkili oldu. Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nı kar etkisi altına aldı. Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Bingöl'ün yüksek kesimleri de beyaza büründü. Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu. Devrekani- Bozkurt Yolu, İnebolu Yolu Ödemiş mevkiinde, Ağlı- Cide Yolu Valay mevkiinde araçlar yollarda kaldı. Çankırı-Kastamonu sınırındaki Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Karabük'ün yüksek kesimlerini kar etkisi altına aldı. Sivas ve Kayseri'nin yüksek kesimlerine de kar yağdı.