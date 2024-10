Analizler dünya standartlarında yapılıyor

SABAH, kamuoyu tarafından merakla takip edilen gıdan kontrollerinin yapıldığı laboratuvara girdi. Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı Müdürlüğü Müdürü Gıda Mühendisi Dr. Berrin Şenöz, laboratuvara gelen numune ve analizlere ilişkin detayları paylaştı, süreci tek tek anlattı.Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonucu tespit edilen taklit ve hileli gıda listesine neredeyse her gün yeni firma isimleri ekleyerek teşhir etmeye devam ediyor. Gıda kontrolünden sonuçların raporlanmasına kadar geçen süreç hassasiyetle yapılıyor.İl Müdürlüğü'nden ekipler, AVM'lerdeki büyük marketleri de mahalledeki marketleri de denetliyor. Oralardan aldıkları numuneler bize geliyor.Bizler de örneğin sütte, peynirde yabancı yağ var mı, et ürününde yabancı doku var mı diye analizlerimizi yapıyoruz.Numune kabında gelen ürünler, tarafsızlık ilkesi açısından etiketi kapalı bir biçimde geliyor. Markayı görmeden yapılan analizlerin sonucunda bir uygunsuzluk tespit edildiyse dijital sistemde bu bildiriliyor ve raporlaştırılıyor. İlçe Müdürlüğü'ne iletilen raporlar sonucu uygunsuzluk yapılan firmalara mevzuatta belirtilen işlem uygulanıyor.Bakanlığımızın laboratuvar altyapısı dünya standartları düzeyinde. Amerika'da ya da Avrupa'da bir numune nasıl, hangi cihazla, hangi yöntemle analiz ediliyorsa laboratuvarımızda da aynı cihazlar ve aynı yöntemler kullanılıyor. Bakanlığın yaptığı denetimlerde bir yılda 10 binlerce numunen gelilyor. 100 binlerce analiz yapılıyor. Burada 81 ilden gelen numunelerin analizleri yapılor. Laboratuvar aynı zamanda ülkeye giren veya ülkeden çıkan gıdaların da analizleri yapılıyor.Yapılan denetimlerde domuz etinin diğer etlerden nasıl ayrıştığını ve nasıl tespit edildiğini anlatan Şenöz, "PCR cihazında kitlerle 1000'de 1 oranında tespiti yapılabiliyor. Yani çok hassas bir tespit limiti. Her canlının DNA'sı farklı olduğu için domuz etini dana etinden veya koyun etinden ayırabilmek için DNA bazlı analiz yapıyoruz. 1000'de 1 oranında domuz DNA'sına rastlandığında domuz etinin kullanıldığı tespit edilmiş oluyor" diye anlattı. Öte yandan halal test kitleri kullanılarak, domuz etine maruz kalan yüzeyler tespit edilebiliyor.