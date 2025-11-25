Anamur’da kaza: Orman İşletme Müdürlüğü personeli hayatını kaybetti

Anamur'da ilçenin Demirören Mahallesi'nde yaşayan Yakup Cengiz, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek köprünün korkuluklarına çarptı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, ağır yaralanan Cengiz'i araçtan çıkardı ancak yapılan kontrollerde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yakup Cengiz, yakınlarının ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.