Haberler Yaşam Haberleri Anamur'da kaza: Orman İşletme Müdürlüğü personeli hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 25.11.2025 10:57

Anamur'da kaza: Orman İşletme Müdürlüğü personeli hayatını kaybetti

Mersin’in Anamur ilçesinde D-400 Karayolu üzerindeki Sanayi Köprüsü'nde meydana gelen trafik kazasında, Anamur Orman İşletme Müdürlüğü personeli Yakup Cengiz yaşamını yitirdi.

KAMİL CÖMERTLER
Anamur’da kaza: Orman İşletme Müdürlüğü personeli hayatını kaybetti

Anamur'da ilçenin Demirören Mahallesi'nde yaşayan Yakup Cengiz, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek köprünün korkuluklarına çarptı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, ağır yaralanan Cengiz'i araçtan çıkardı ancak yapılan kontrollerde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yakup Cengiz, yakınlarının ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Anamur'da kaza: Orman İşletme Müdürlüğü personeli hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz