Anamurlu Kore Gazisi Mustafa Madeni hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre 1953 yılında Kore Savaşı'na katılan 91 yaşındaki Madeni, çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Merhum Mustafa Madeni'nin cenazesi yarın öğle namazına müteakip Güneybahşiş Mahallesi'nde askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

KAYMAKAM KEMAL DURU'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Kore Gazisi Mustafa Madeni'nin vefatı nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayımladı. Kaymakam Duru mesajında şu ifadeleri kullandı: "Kore Gazimiz Mustafa Madeni'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Vatanımıza onur ve fedakârlıkla hizmet eden kıymetli gazimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Kahraman gazimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve metanet diliyoruz."