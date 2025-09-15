Ananan 8 firari suçlu Türkiye’ye iade edildi

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.A., E.S., A.K., İ.C., Ş.S., H.K. ile ulusal seviyede aranan M.B. ve A.A.D. isimli suçlular yakalanarak Türkiye'ye iadesi sağlandı. Gürcistan'da E.Y. Organize Suç Örgütü üyesi olduğu belirtilen ve "kasten yaralama" ile "resmi belgede sahtecilik" suçlarından aranan M.A., "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından aranan E.S., ayrıca "kasten öldürme" suçundan aranan A.K. yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Azerbaycan'da "kasten öldürme" suçundan kırmızı bültenle aranan İ.C., Almanya'da "bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık" suçundan aranan Ş.S. ve Avusturya'da "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan aranan H.K. yakalanarak ülkeye getirildi.