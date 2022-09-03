Anaokulları ne zaman açılacak? 2022 uyum haftası ne zaman, hangi öğrenciler 1 hafta erkenden okula gidecek?

Anaokulları ne zaman açılacak sorusu, ebeveynler tarafından sıklıkla sorulmakta. 2022 - 2023 MEB eğitim öğretim takvimine bakıldığında, uyum haftası ne zaman başlayacak sorusunun cevabı veriliyor. İlkokula giden çocuğa sahip ebeveynler, hangi öğrenciler 1 hafta erkenden okula gidecek? sorusunu yöneltiyor. Peki, anaokulları ne zaman açılacak? 2022 uyum haftası ne zaman? İşte detaylar
YAZ TATİLİ KAÇ GÜN?
2021-2022 eğitim ve öğretim yılının 2. dönemi 17 Haziran'da başladı. 2022 yaz tatili 86 gün, yaklaşık 3 ay sürecek.
17 Haziran 2022 Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayan 3 aylık yaz tatili 12 Eylül 2022 Pazartesi günü sona erecek ve 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başlayacak.
ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?
Anaokulları, ilkokul birinci sınıf öğrencileri ile birlikte okulların başlamasından bir hafta önce başlamakta. Bunun sebebi olarak çocukların okula ve sosyal hayata daha hızlı adapte olmalarıdır. Böylece MEB takvimi ile anaokulları ne zaman açılacak sorusunun cevabı veriliyor.
Okulların normal başlangıç tarihi 12 Eylül 2022 iken, anaokul ve 1'inci sınıf öğrencileri bir hafta önce; 5 Eylül 2022 tarihinde ders başı yapacak.
BAZI SINIFLAR ERKEN BAŞLAYACAK
İlkokula ilk kez başlayan öğrenciler ve anaokulu öğrencileri 5 Eylül Pazartesi günü okula başlayacak.
ARA TATİLLER NE ZAMAN?
12 Eylül 2022 Pazartesi eğitim başlayacak.
14-18 Kasım 2022 ilk ara tatil yapılacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak.
16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak.