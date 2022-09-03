Anaokulları ne zaman açılacak? 2022 uyum haftası ne zaman, hangi öğrenciler 1 hafta erkenden okula gidecek?

ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

Anaokulları, ilkokul birinci sınıf öğrencileri ile birlikte okulların başlamasından bir hafta önce başlamakta. Bunun sebebi olarak çocukların okula ve sosyal hayata daha hızlı adapte olmalarıdır. Böylece MEB takvimi ile anaokulları ne zaman açılacak sorusunun cevabı veriliyor.

Okulların normal başlangıç tarihi 12 Eylül 2022 iken, anaokul ve 1'inci sınıf öğrencileri bir hafta önce; 5 Eylül 2022 tarihinde ders başı yapacak.