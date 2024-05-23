“Anavarza yeniden doğuyor”

Anavarza Antik Kenti'nin birlerce yıllık tarihin geçmişine ışık tuttuğunu ifade eden Vali Köşger, "Tarihimizden bizlere tevarüs eden değerlerimizi birer emanet olarak görüyor ve bunun sorumluluğuyla kentimizin sahip olduğu kültürel ve tarihi varlıklarımızı gelecek nesillerimize bırakma uğraşıyla hareket ediyoruz. UNESCO Dünya Mirasının Geçici Listesi'nde yer alan ve binlerce yıllık zengin tarihimizi yansıtan Anavarza Antik Kenti'miz de bu emanetlerden biri. Bu projeyle ilimizi cazibe merkezi haline getirmeyi planlıyoruz" dedi.

Kent ve bölge turizmine büyük katkı sağlayacak Anavarza Antik Kenti'nde yapılan restorasyon çalışmalarının bir an evvel tamamlanması için herkesin titizlikle çalışması gerektiğine dikkat çeken Vali Köşger, yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini dile getirdi. Vali Köşger, inceleme ziyareti sonrasında Dilekkaya Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Köşger mahalle sakinlerinin isteklerini dinleyerek onlarla bir süre sohbet etti.