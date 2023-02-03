Ani ateş ve nefes düzensizliği varsa hemen doktora gidin
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HACETTEPE ÜniversitesiTıp Fakültesi, Çocuk Sağlığıve Hastalıkları Anabilim DalıÖğretim Görevlisi ve SağlıkBakanlığı Bilim KuruluÜyesi Prof. Dr. Ateş Kara,Avrupa'da çocuklardayayılan, Türkiye'de de görülen 'Strep A'bakterisi konusunda erken tedavi uyarısıyaptı: Bu yeni bir tür değil. Toplumiçerisinde bildiğimiz adıyla 'Beta' bakterilerindenbiri. Ama bugün enfeksiyonartık boğazda değil akciğerlere ya da kaslarayayılıyor. Burada tedirginlik vericiolan dokulara zarar vermesi. Antibiyotiktedavisi verilmediğinde yüzde 30-40'larakadar kayıplar yaşanabiliyor. Yani her 10vakanın 2 ila 4'ünün kaybedilme riski var.En fazla görüldüğü yaş aralığı 3-18, en yoğungörüldüğü yaş aralığı 7-11. Ani başlayan ateş,hızlı nefes alıp verme, ateşin çok yükselmesive halsizlik varsa bir en evvel doktora başvurulmalı.DHA