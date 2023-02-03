Ani ateş ve nefes düzensizliği varsa hemen doktora gidin

Bu yeni bir tür değil. Toplumiçerisinde bildiğimiz adıyla 'Beta' bakterilerindenbiri. Ama bugün enfeksiyonartık boğazda değil akciğerlere ya da kaslarayayılıyor. Burada tedirginlik vericiolan dokulara zarar vermesi. Antibiyotiktedavisi verilmediğinde yüzde 30-40'larakadar kayıplar yaşanabiliyor. Yani her 10vakanın 2 ila 4'ünün kaybedilme riski var.En fazla görüldüğü yaş aralığı 3-18, en yoğungörüldüğü yaş aralığı 7-11. Ani başlayan ateş,hızlı nefes alıp verme, ateşin çok yükselmesive halsizlik varsa bir en evvel doktora başvurulmalı.DHA