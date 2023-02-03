Haberler Yaşam Haberleri Ani ateş ve nefes düzensizliği varsa hemen doktora gidin
Giriş Tarihi: 4.2.2023

Ani ateş ve nefes düzensizliği varsa hemen doktora gidin

Ani ateş ve nefes düzensizliği varsa hemen doktora gidin
HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Avrupa'da çocuklarda yayılan, Türkiye'de de görülen 'Strep A' bakterisi konusunda erken tedavi uyarısı yaptı: Bu yeni bir tür değil. Toplum içerisinde bildiğimiz adıyla 'Beta' bakterilerinden biri. Ama bugün enfeksiyon artık boğazda değil akciğerlere ya da kaslara yayılıyor. Burada tedirginlik verici olan dokulara zarar vermesi. Antibiyotik tedavisi verilmediğinde yüzde 30-40'lara kadar kayıplar yaşanabiliyor. Yani her 10 vakanın 2 ila 4'ünün kaybedilme riski var. En fazla görüldüğü yaş aralığı 3-18, en yoğun görüldüğü yaş aralığı 7-11. Ani başlayan ateş, hızlı nefes alıp verme, ateşin çok yükselmesi ve halsizlik varsa bir en evvel doktora başvurulmalı. DHA

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP ve İYİ Parti'de adaylık kavgası! Yarkadaş'tan "Bu nasıl ayıptır" çıkışı
Gökçeada Belediyesi'ndeki yolsuzlukta flaş gelişme! Ver ruhsatı al parayı!
AK Partili Numan Kurtulmuş masadaki son anketleri paylaştı: Açık ara birinci partiyiz
SON DAKİKA: AKOM'dan İstanbul'a kar yağışı ve fırtına uyarısı! Günlerce sürecek...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan'ın afişlerine çirkin saldırı
Son dakika: Ataşehir Belediyesi’ne dev yolsuzluk operasyonu! İlgezdi’nin ifadesine başvurulacak
Sol elim zavallı elim
Son dakika: Başkan Erdoğan: Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyoruz
Cumhurbaşkanı açıkladı: "NATO’ya girmek istemiyoruz"
ARKADAŞINA GÖNDER
Ani ateş ve nefes düzensizliği varsa hemen doktora gidin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA