Ankara’da 12 yıl sonra aydınlatılan faili meçhul cinayette bir sanığa tahliye kararı

Ankara'nın Mamak ilçesinde 2013 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Kemal Güven Aydoğan cinayetine ilişkin 12 yıl sonra emniyete yapılan ihbar üzerine yakalanan 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Necmettin Yaman, Benli Kibar, Şükrü Kibar ve tutuksuz sanık Hatice Kibar ile avukatları katıldı.

"ÇIKAN KAVGANIN NEDENİ ALKOLLÜ OLMALARIYDI"

Tanık K.C.E, sanıkları aynı mahallede yaşamaları nedeniyle tanıdığını, olayların yaşandığı dönemde dershaneye devam ettiği için mahallede olup bitenlere hâkim olmadığını belirterek, "Şükrü ile Kemal arasında bildiğim kadarıyla bir husumet yoktu ancak yakınlıklarını da görmedim. Konuya ilişkin bilgim bulunmuyor." ifadelerini kullandı. Tanık E.D ise Şükrü Kibar'ın çocukluk arkadaşı olduğunu, Aydoğan'ı da mahalleden tanıdığını aktararak, "Şükrü ile Kemal arasında husumet yoktu, ilişkileri iyiydi. O dönem çıkan kavgaların nedeni alkollü olmalarıydı." şeklinde beyanda bulundu.

Tanıkların dinlenmesinin ardından söz alan sanık Yaman, yaşananlarla ilgisinin bulunmadığını, olaya dair herhangi bir bilgisinin olmadığını belirterek beraatini talep etti. Sanık Şükrü Kibar, suçlamaları reddederek, "Bana iftira atılıyor. Ailem ve çocuklarım bu süreçte büyük mağduriyet yaşadı. Beraatimi istiyorum." dedi. Sanık Benli Kibar da suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.

Sanık avukatları ise dosyada müvekkillerinin suçu işlediklerine yönelik somut kanıt bulunmadığını belirterek tahliye talebinde bulundu. Duruşma savcısı da, dosyadaki delil durumu doğrultusunda sanık Benli Kibar'ın tahliyesine, diğer sanıkların ise mevcut tutukluluk hâllerinin devamına karar verilmesini istedi.

BİR SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Ara Kararını açıklayan mahkeme, sanık Benli Kibar'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer sanıkların ise mevcut hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı 4 Mart'a erteledi.