Ankara’da 7 ton etil alkol ele geçirildi

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte içki yapımında kullanılmak üzere kaçak şekilde üretilen etil alkolün depolandığı adresi tespit etmesi üzerine operasyon düzenledi. Baskında 7 top etil alkol ele geçirilirken E.Ş. isimli şüpheli gözaltına alındı. Etili alkol 'ün sosyal medya üzerinden satıldığı ortaya çıktı.
Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarında; sosyal medya hesapları üzerinden satışa sunulan etil alkolün Ankara'da depolandığını tespit etmesi üzerine harekete geçti.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, merdiven altı olarak tabir edilen 1 depoya düzenlediği operasyonda 7 ton etil alkol ele geçirilirken E.Ş. isimli şüpheli gözaltına alındı. Farklı illerden getirilen etili alkolün depoda toplandığı ve sosyal medya üzerinden müşteri bulunarak satış işlemin gerçekleştiği ortaya çıktı.