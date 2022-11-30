Ankara’da 7 ton etil alkol ele geçirildi

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, merdiven altı olarak tabir edilen 1 depoya düzenlediği operasyonda 7 ton etil alkol ele geçirilirken E.Ş. isimli şüpheli gözaltına alındı. Farklı illerden getirilen etili alkolün depoda toplandığı ve sosyal medya üzerinden müşteri bulunarak satış işlemin gerçekleştiği ortaya çıktı.